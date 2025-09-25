Egy évvel a szörnyű balesete után Horváth Éva elmondta az igazságot a lábáról

Tavaly novemberben Horváth Éva Balin motorbalesetet szenvedett, amely nyílt bokatöréssel járt. Azonnal megműtötték, vasakat helyeztek a lábába, ám a seb elfertőződött. Az orvosok még azt is felvetették, hogy a lábát amputálni kell. Nemrégiben a közösségi médiában rémisztő találgatások kaptak szárnyra, miszerint Évának sürgős lábamputációra volt szüksége. Ennek megcáfolására a műsorvezető a Tények Plusznak adott exkluzív interjút, amelyben elmondta: szó sincs ilyesmiről, sőt, hamarosan a csavarokat is eltávolítják belőle.

Horváth Éva balesete Balin történt, ami mindent megváltoztatott az életében (Fotó: Mediaworks Archívum)

Horváth Éva: „Nem értettem, miről beszélnek”

Számomra is hihetetlen volt, amikor az orvosok arról próbáltak meggyőzni, hogy mennyivel jobb lenne, ha levágnák a lábam. Nem akartam elhinni, hogy ezt komolyan gondolják. Inkább vállaltam a szenvedést, de tudtam, hogy meg kell menteni a lábam

– kezdte Éva a Tények Plusznak.

Horváth Éva gyermekei, Kristóf és Alex Balin jártak oviba és iskolába, míg ő Magyarországon feküdt a kórházban (Fotó: Szabolcs László)

Drámai hazaút és újabb komplikációk

A hazaút sem volt könnyű: Budapestre érkezve újabb komplikáció lépett fel, erősen vérezni kezdett a sebe.

Rögtön kórházba szállították, ahol sorra következtek a műtétek, összesen nyolcszor operálták. Négy hónapot feküdt kórházban, ebből egy hónapig teljes mozdulatlanságban kellett töltenie.

Horváth Éva férje és gyerekei nélkül küzdött

A legnagyobb fájdalmat azonban nem a sérülése, hanem a család hiánya okozta számára. Fiai, Kristóf és Alex eközben Balin folytatták az óvodát és iskolát, Éva pedig fél éven át nem ölelhette magához őket, csak telefonon tudtak beszélni egymással:

Talán ez volt a legrosszabb. Anyaként borzasztó volt kimaradni a mindennapjaikból. A gyerekeim hiánya jobban fájt, mint a balesetem.

Pozitív gondolkodással a gyógyulásért

Éva azonban nem adta fel. Spirituális segítői és saját optimizmusa segítette át a nehéz időszakon.

Mindig úgy mentem a műtétekre, hogy vártam őket. Tudtam, hogy újabb lépést jelent a gyógyulás felé. Megtanultam, hogy ha pozitívan állok a dolgokhoz, minden könnyebben megy

- fejtette ki a kétgyerekes anyuka.

Horváth Éva párja miatt költözött ki Balira (Fotó: Mediaworks archív)

Horváth Éva állapota miatt másokon segítene

A baleset lelkileg is új irányt mutatott Évának.

Azt érzem, hogy fejlődtem szellemileg és lelkileg is. Ez idő alatt olyan változáson mentem keresztül, hogy amikor emberekkel beszélgetek, már érzékelem rajtuk, milyen fejlettségi szinten vannak, vagy mire lehet szükségük az életükben. Elkezdtem ebbe az irányba nyitni, és úgy érzem, hogy ez is lehetett az oka annak, hogy megtörtént velem ez a baleset: hogy másokon segítsek, energiát adjak, másokat gyógyítsak a jövőben. Illetve volt egy másik ok is, amiről egyelőre még nem szeretnék beszélni.

- zárta sejtelmesen a beszélgetést. Hogy mi lehet ez a másik ok, vélhetően hamarosan ezt is elárulja.