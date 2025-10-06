Herceg Erika vallomása megasztáros zsűritársáról: „Curtis jobb, mint Eminem”

Herceg Erika tegnap Lakatos Levente podcastjében vendégeskedett, ahol sokat mesélt arról, mi alapján döntötte el, kiket juttat tovább és kikkel szeretne a jövőben együtt dolgozni. A Megasztár idei évadának mestere arról is beszámolt, hogy bárkit még ő sem tudna megtanítani énekelni, mivel sok mindenkiben nincs meg az a pár tulajdonság, ami kötelező egy énekesnek.

Herceg Erika Megasztárban lévő szerepléséről vallott, ahol elmondása szerint rengeteg tehetséget sikerült felfedezni (Fotó: TV2)

A Megasztár mestere szerint a válogató leginkább a szórakoztatásról kelljen, hogy szóljon és majd a következő adásokból kiderül, mennyi tehetséget sikerül felfedezni a műsornak köszönhetően.

Minden jó, ha a vége jó. Ezt több embernek elmondtam a közösségi oldalamon, ahol sok kommentet kaptam azzal kapcsolatban, hogy a műsor mennyire elment egy rossz irányba. De ezt a sok embert nem mi hívtuk oda, hogy csinálják a fesztivált, nyilván nem komolykodtunk mi sem, nevettünk az ilyen versenyzőkön és voltak olyan szituációk, amikre mi sem számítottunk

– mesélte Lakatos Leventének Herceg Erika, aki szerint kifejezetten meglepő, hogy egy ekkora országban ennyi tehetséges ember van, akik most meg tudták mutatni magukat.

Herceg Erika zsűritársát magasztalta

El is mondtam, hogy Curtis szerintem jobb, mint Eminem. Nagyon tisztelem és szeretem a mestertársamat, viszont koncertjére még nem jutottam el, de mindenképp szeretnék és hát ő énekel is és nagyon szívhez szóló dalokat ír

– így beszélt Curtisről Erika és hozzátette, hogy nem csak egy rapperről beszélünk, hanem egy énekesről is, aki nagyszerű dalokat ír és rendkívül tehetséges előadó.

Herceg Erika Curtis tehetségét emelte ki legjobban a beszélgetés alatt, ahol nem kis elismerést kapott a rapper (Fotó: TV2)

A karizma volt az elsődleges, mivel azt nem lehet megtanítani és nem lehet pénzért megvenni. Nyilván az alap az, hogy tudjon énekelni, legyen ritmusérzéke, potenciál és meglássam azt, hogy ki lehet belőle hozni a maximumot egy jó háttércsapattal vagy mesterrel, viszont érezni kell benne azt a karizmát, ami különleges

– így mesélt a kiválasztási folyamatról Erika, aki hálás, hogy olyan versenyzők kerültek hozzá, akikkel imád dolgozni és fantasztikus erővel és tudással rendelkeznek.

Herceg Erika régen megtanulta már, mitől lesz valaki jó énekes

Nagyon fontos, hogy legyenek meg az alapok, legyen hallása azzal kapcsolatban, amit énekel. A ritmusérzék is lényeges, de bárkit nem lehet megtanítani énekelni, viszont erősíteni lehet gyakorlással. Amellett pedig magabiztosabb is lesz az előadó, ha tudja, hogy a hangszálai is edzettebbek, de alapok nélkül nincs esély erre

– mondta a TV2 Megasztár 2025 zsűritagja.