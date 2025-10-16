Herceg Erika brutálisan kiakadt: „Ez tiszteletlenség!”

Herceg Erika eszméletlenül kiakadt a Megasztár középdöntőjének egyik versenyzőjétől, ugyanis elmondása, és reakciói alapján egyáltalán nem azt a színvonalat hozta, amit az énekesnő és zsűritársai elvártak volna.

Herceg Erika teljesen kiborult az egyik prdoukció hallatán, nem vetette véka alá a véleményét Fotó: Bánkúti Sándor

Herceg Erika: „Ez volt a legrosszabb produkció a középdöntőben”

A Megasztár zsűritagja kiborulva fordult hátra a stúdióban jelenlévő nézőkhöz, miután megtapsolták az eddig ismeretlen produkciót. Herceg Erika úgy véli, hogy a versenyző szereplése egyáltalán nem érdemel tapsot, ugyanis az előadott dalt teljesen tönkre tette a versenyző.

„Ez nem érdemelt tapsot. Mert most nyírtak ki egy gyönyörű dalt” - mondta a zsűritag a közönség felé fordulva, majd emelt hangszínnel tovább folytatta:

Most nagyon felidegesítettem magamat, mert idáig ez volt a legrosszabb produkció a középdöntőben, amit hallottunk! Ez tiszteletlenség!

A két műsorvezető Ördög Nóri És Szépréthy Roland is teljes döbbenéssel hallgatták végig az énekesnő kiborulását a színfalak mögött, és a zsűritársak arcára is ugyanezek az érzelmek íródtak ki.

Hogy mi váltotta ki a kiborulását a zsűritagnak, egyelőre nem tudni, a rajongók is csak találgatnak a kommenteknél, vajon kinek a megmérettetése akasztotta ki ennyire az énekesnőt.