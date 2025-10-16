Herceg Erika brutálisan kiakadt: „Ez tiszteletlenség!”

Herceg Erika eszméletlenül kiakadt a Megasztár középdöntőjének egyik versenyzőjétől, ugyanis elmondása, és reakciói alapján egyáltalán nem azt a színvonalat hozta, amit az énekesnő és zsűritársai elvártak volna.
A Megasztár zsűritagja kiborulva fordult hátra a stúdióban jelenlévő nézőkhöz, miután megtapsolták az eddig ismeretlen produkciót. Herceg Erika úgy véli, hogy a versenyző szereplése egyáltalán nem érdemel tapsot, ugyanis az előadott dalt teljesen tönkre tette a versenyző.
„Ez nem érdemelt tapsot. Mert most nyírtak ki egy gyönyörű dalt” - mondta a zsűritag a közönség felé fordulva, majd emelt hangszínnel tovább folytatta:
Most nagyon felidegesítettem magamat, mert idáig ez volt a legrosszabb produkció a középdöntőben, amit hallottunk! Ez tiszteletlenség!
A két műsorvezető Ördög Nóri És Szépréthy Roland is teljes döbbenéssel hallgatták végig az énekesnő kiborulását a színfalak mögött, és a zsűritársak arcára is ugyanezek az érzelmek íródtak ki.
Hogy mi váltotta ki a kiborulását a zsűritagnak, egyelőre nem tudni, a rajongók is csak találgatnak a kommenteknél, vajon kinek a megmérettetése akasztotta ki ennyire az énekesnőt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.