Már ilyen nagy Henry Kettner feleségének a pocakja – Galéria

Hat hónappal ezelőtt Henry Kettner és kedvese, Kiss Rebeka a Váci Székesegyházban mondták ki a boldogító igent, ma pedig már a családjuk legújabb tagjára is izgatottan készülnek: a kicsi még Rebeka hasában növekszik, már a 20. hétben jár, és a pár öröme minden pillanatban látszik rajtuk, legújabb Instagram-posztjuk szintén erről árulkodik.

Henry Kettner felesége már terhessége 20. hetében jár (Fotó: TV2)

Henry Kettner esküvője és nászútja is igazán különleges volt

Henry és Rebeka már egészen régóta ismerik egymást, négy éve alkotnak párt, 2023-ban jegyezték el egymást, majd 2025 áprilisában titokban összeházasodtak a Maldív-szigeteken egy meseszép, romantikus ceremónia keretében. Az eseményről videót is megosztottak rajongóikkal, akik így bepillantást nyerhettek a meghitt pillanatokba. A pár még viccelődött is azon, hogy ha 30 éves korukig szinglik maradnak, akkor is összeházasodnak, végül azonban valóban megtették a nagy lépést.

Fontosnak tartották a gyerekvállalást

A házaspár már az esküvő előtt is nyíltan beszélt arról, hogy a gyermekvállalás számukra kiemelten fontos. Rebeka mindig is szeretett volna fiatalon anyává válni, és bár Henry eleinte nem érezte teljesen készen magát, végül egyetértettek abban, hogy két gyermekük legyen. Az első baba most még a mama hasában növekszik, és a pár minden pillanatban a kis jövevényre gondol. „Hihetetlen, de már 20 hetes a pici” – írta Henry a közösségi oldalán, boldogan megosztva a jó hírt a rajongókkal.

Corgi versenyen zsűrizett a leendő apuka

Henry és Rebeka nemcsak egymás iránti szeretetükről híresek, hanem a kutyák, különösen a corgik iránti rajongásukról is. Henry tegnap zsűrizett Budapest első országos Corgi találkozóján, ahol a fajtatiszta corgik és gazdáik különféle versenyszámokban mérhették össze tudásukat. A rendezvény célja a fajta népszerűsítése és a közösség összekovácsolása volt, és Henry tapasztalata, valamint szeretete a corgik iránt különösen emelte az esemény fényét. Mint gyakorlott corgi-gazdi, büszkén figyelte a kutyák ügyességét és a gazdák lelkesedését, a találkozóról megosztott képei pedig tökéletesen visszaadják az élményt.