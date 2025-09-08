Henry Kettner fiút akart - Most kiderült, bejött-e a megérzése

A több százezres követőtáborral rendelkező Henry Kettner amellett, hogy tartalomgyártó, már több televíziós műsorban is szerepelt és megmérettette magát. Legutóbb a TV2 Farm VIP 2025-ben tűnt fel, ahol elmondása szerint rengeteg tapasztalatot szerzett. Most azonban egy új kihívassál néz szembe, ami élete legcsodásabb fejezetének ígérkezik.

Henry Kettner párja Kiss Rebeka gyermeket vár (Fotó: Henry Kettner)

Henry Kettner felesége a várandósság árnyoldaláról

A sztárpár a Maldív-szigeteken tartotta esküvőjét teljes titokban, még márciusban. Aztán augusztusban immáron felesége, Kiss Rebeka bejelentette, hogy családjuk bővül egy új taggal. Az örömhírt egy YouTube-videóban hozták nyilvánosságra, amiben Rebeka beszámolt a várandósság szépségeiről és árnyoldalairól.

A szerelmes pár már alig várja lányuk születését. (Fotó: Henry Kettner)

Fiú vagy lány lesz?

A bejelentés után azonnal beindultak a találgatások, vajon kisfiú vagy kislány lesz a trónörökös? A rajongóknak nem kellett sokáig várniuk, hiszen szeptember első hétvégéjén választ is kaptak kérdésükre Henry Kettner új tartalmából. A leendő anyuka és férje azzal kezdték, hogy jelenleg gyermekük még csak alma méretű.

„Tudom, hogy egy kicsit klisé és hogy egy kicsit elfuserált dolog. De ne csak egy papírról tudjuk meg, hogy most kisfiú vagy kislányunk lesz. Hanem legyen egy jó kis buli!” – kezdte a felvételen Henry Kettner YouTube oldalán, ahol az is kiderült, a sztárpár kisfiúra tippelt, a tágabb családban azonban már nem volt ekkora az egyetértés. Rengetegen lányt éreztek és szerettek volna. Aztán végre elérkezett a várva várt pillanat, amikor is elárulták, kislányuk lesz.

Belül felrobbantunk az örömtől, csak kívül tényleg volt egy ilyen sokkhatás...Meglepődtünk, elképesztően örülünk és teljes újratervezés vár agyban ránk

- zárta a leendő apuka.