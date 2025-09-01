Henry Kettner hatalmas titkot árult el a családjának

A sztárpár idén márciusban tartotta esküvőjét a Maldív-szigeteken, a ceremóniát pedig kettesben, a nyilvánosság elől eltitkolva tartották meg. Henry Kettner másfél éve kérte meg párja, Kiss Rebeka kezét egy világítótorony tetején, ami nemcsak a leánykérés miatt volt stresszes az influenszernek, hanem az erős tériszonya miatt is.

Henry Kettner felesége boldogabb, mint valaha (Fotó: Istvan Ruff/TV2)

A YouTube-on több, mint 300ezer feliratkozóval rendelkező vlogger tegnapi videójában nem csak a szülők, de közeli barátok is megtudták az örömhírt. A családok reakcióját mindenkinek látni kell.

Henry Kettner és párja babát várnak

Csupán egy hete jelentették be gyermekük érkezését Henry-ék, de a házaspárt máris elárasztották a követők jó kívánságokkal. Rengeteg barátjuk és korábbi kollégájuk is gratulált a párnak, köztük Judy, Balogh Eleni és Sydney van den Bosch is.

Hatalmas hírt jelentettek be Henry-ék (Fotó: Bors)

A tegnap kiposztolt videóban a pár szülei és Henry Kettner barátai is megjelennek, akik meglepetten reagáltak az örömhírre. A szülők egészséget kívántak a jövőbeli anyukának, a barátok pedig viccesen reagáltak a nagy bejelentésre.

Mindenki meglepődött a hír hallatán

Volt, aki iszogatás közben, és volt, aki egy sütinek álcázva kapta meg az örömhírt, de a meglepett arcok nem maradtak el egyik esetben sem. A rokonok közül voltak, akik már nagyon várták a bejelentést, és ezt reakciójuk is elárulta, amikor felkiáltottak, hogy „Tudtam!”.

Az influenszer a tavalyi évben egy reality műsorban is szerepelt feleségével, ám ebben az évben inkább a családjára, és az online tartalomkészítése fókuszál. Összefoglalva, ez az év Henryék számára igazán eseményekkel teli, hiszen nemcsak azt esküvőt tartották meg idén márciusban, hanem most már a pici is úton van. Családjuk pedig boldogabb sem lehetne.