A Házasság első látásra Renije szemet vetett az idei pasikra: „Erősebb eresztés, mint a miénk volt”

A Házasság első látásra Nagy Renáta számára nem hozott szerelmet, hiszen Tóth Gerivel nem sikerült megtalálniuk a közös hangot. Ennek ellenére nem ment el a kedve a műsortól, sőt a sajtótájékoztatón is megjelent, ahol a Házasság első látásra 2025-ös szereplőit mutatták be. Lapunknak véleményt is mondott a felhozatalról, különösen a pasikról.

A Házasság első látásra 2. évadának sztárja, Nagy Reni is véleményt mondott az új évad szereplőiről (Fotó: Nagy Renáta)

Az már most sem kétséges, hogy a Házasság első látásra 3. évada is tele lesz izgalmakkal, és persze erős karakterekkel is, akikről az előző szezon Nagy Renije is elmondta most a véleményét.

„Én úgy gondolom, hogy az idei évad is nagyon izgalmas lesz. Megmondom őszintén, így most első ránézésre nekem a fiúk nagyon szimpatikusak, azt gondolom, hogy ez egy erősebb eresztés, mint a miénk volt. Bevallom van olyan, akivel el tudtam volna képzelni magamat. De egyébként is elég erős karakternek tűnik mindenki, szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz ebből

– árulta el az egykori feleség.

A Házasság első látásra új évadának pasijai még Nagy Reni figyelmét is felkeltették (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra Renátája tanácsot is adott

Az exfeleség a saját tapasztalatait is megosztotta az új szereplőkkel, különösen azzal kapcsolatban, hogy mi az, amivel már az elején tönkretehetik a házasságot.

„Az elején lehet nagyon elrontani, amikor megpillantod a másikat. Szerintem, aki azt mondja, hogy nincs semmilyen elképzelése, az hazudik, mindenkinek van, de aki ebbe a műsorba jelentkezik, annak ezt meg kell próbálnia elengedni, és nyitottnak lenni arra, akit kiválasztottak neki. Nagyon fontos, hogy át kell adni magad ennek az egésznek, és úgy megélni, hogy közben te is tudj fejlődni. Emellett persze együtt is kell haladni előre, és párként javítgatni a hibákat, amihez pedig elengedhetetlen a kommunikáció is” – javasolta Reni, amivel valószínűleg a Házasság első látásra szakértői is egyetértenének.

Ha visszamehetnék az időben, akkor is belevágnék újra, annak ellenére, hogy nem olyan volt az eleje, mint szerettem volna. De talán ennek így kellett lennie, és ezáltal fejlődtem én is és ő is a legtöbbet

– tette még hozzá.