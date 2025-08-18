Balogh Tamásné nem hagyja magát: felháborodva reagált a fogorvos vádjaira

Múlt hét végén a Séfek Séfe Balogh Tamásnéja hadat üzent a Házasság első látásra Gaál Zoltánjának, akivel egy fogászati kezelés keretein belül találkozott. A biztosítási tanácsadó ugyanis maga kereste fel a fogdokit, aki fogadta is, ám a harmadik alkalom nem éppen úgy sikerült, ahogyan azt mindketten várták. Eszter nagy fájdalomra panaszkodott, amire elmondása szerint a doki teljesen kiakadt, majd faképnél hagyta őt. Persze Zoli szerint ez nem teljesen így történt, amire a dühös expáciens ismét reagált.

Balogh Tamásné a Séfek Séfe 6. évadában sem hagyta, hogy szórakozzanak vele, ezt a szokását ma is tartja (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

A Házasság első látásra Zolija igencsak elvesztette a türelmét, amikor szembesült egykori betege vádjaival, így a Borsnak elmondta a saját szemszögéből is az ominózus gyökérkezelés közben történeteket.

„Az elméletben érzéketlen fogra a gyakorlatban dupla érzéstelenítőt kapott. A fúró helyett pedig fogkőszedővel távolítottam el az ideiglenes tömést, hogy még a hang se ijessze meg… És még ez is fájt neki” – mesélte feldúltan Dr. Gaál Zoltán.

Türelmesen váltottam eszközt, de amikor kivette a nyálszívót a szájából, és ezzel majdnem a kezemet is megütötte… Felálltam és kimentem. Közöltem, hogy így nem tudom befejezni a kezelést, de pénzt sem kérek érte

– állította.

Balogh Tamásnét kiakasztotta a Házasság első látásra fogorvosa

Az amatőr szakács szemszögéből nem éppen így zajlott az eset, ugyanis véleménye szerint effajta higgadtságról szó sem volt.

„Már az elején láttam, hogy ki van borulva, többször is elkalandozott, amit később a magánéleti problémáival magyarázott. Ezt nagyon sajnálom, elhiszem, hogy nehéz időszakon megy keresztül, de a profizmushoz az is hozzátartozik, hogy ezt a rendelőn kívül hagyja” – kezdte Eszter.

A korábbi kezeléseken 4 injekciót kaptam, és akkor már nem éreztem semmit, de ez most nem így volt. Úgy gondolom, mindenkinek más a fájdalomküszöbe, bevallom, az enyém elég alacsony, éppen ezért is kértem még plusz érzéstelenítőt. A nyálszívót valóban kivettem a számból, de csak akkor, amikor épp nem történt semmi, és csak azért, hogy tudjak szólni neki

– mesélte a Borsnak.