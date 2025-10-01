Házasság első látásra: Miló Vikit az anyósa jobban ismerte, mint a férje

Miló Viki kora ellenére még nem találta meg a nagy Őt, ami egyre inkább zavarja. A világbajnok sportoló nem érti, miért ő „az egyetlen”, akit elkerül a szerelem. Még jó barátai, bebe-nagy-o-edina">Bebe és Nagy Ő Edina is egymásra találtak a segítségével, de ő maga sosem jár sikerrel. Ezért Viki most a kezébe vette a sorsát, és adott egy esélyt a Házasság első látásra 2025-ös évadának, na meg annak az ismeretlen úriembernek, aki majd gyűrűt húzhat az ujjára. Erről most a Borsnak mesélt először.

A Házasság első látásra új szereplői között Miló Viki is helyet kapott, hamarosan kiderül, kihez ment hozzá (Fotó: Markovics Gábor)

A Házasság első látásra Miló Viki számára nem csak egy hatalmas kaland, hanem valódi lehetőségnek is tartja arra, hogy megtalálja azt a férfit, aki hű társa lesz. Most lapunknak elárulta, milyen férfira vágyik.

„Nekem a legfontosabb az, hogy megbízható legyen az illető, mert számomra elengedhetetlen az, hogy egy férfira támaszkodhassak, és mindig mellettem álljon. Emellett azt szeretném, hogy ne zárjon kalitkába, hanem szárnyalhassak vele. Tehát nekem nem fontos a külső, vagy a pénz, pedig mindenki azt hiszi, hogy nekem kulcsot meg pénzt kell lobogtatni, pedig nem így van. Nekem szeretet kell, megbízhatóság, és hogy támogassanak” – vallotta be őszintén.

Miló Viki párja a Házasság első látásra által érkezhet meg

A dögös sportoló nem titkolja, eddig nem sikerült rálelnie a nagy szerelemre, így most abban bízik, hogy a Házasság első látásra szakértői megoldják ezt a problémát.

Igazából 47 éve nem találom a páromat, és egyedül talán azért nem sikerült, mert nagyon nehéz ismert emberként ismerkedni. Mindenkinek előítéletei vannak velünk szemben, akár pozitív, akár negatív értelemben, és elképzelnek egy Miló Vikit, aki nem én vagyok. Amikor pedig nem azt kapják, amit gondoltak, akkor lehet, hogy csalódnak

– árulta el.

„Sokszor arra gondoltam, hogy de jó lenne, ha nem ismerne senki, és talán azt elárulhatom, hogy a férjem nem igazán követte a munkásságomat” – tette még hozzá Viki.

A Házasság első látásra szereplői ma mutatkoztak be, köztük egy ismerős arc is feltűnt (Fotó: Markovics Gábor)

Miló Vikiről az anyósa már mindent tudott

Bár Miló Viki férje kilétét egyelőre nem fedheti fel, hiszen az izgalmak csak október 13-án kezdődnek a TV2-n. De, hogy a rajongók kíváncsiságának is eleget tegyen, legalább az anyósáról elárult egy-két részletet.

Annyit elárulhatok, hogy az anyósom jobban ismert, mint a férjem, mert nyomon követte a pályafutásomat. Tudott a kutyákról, a bokszról, mindenről

– mesélte nevetve.