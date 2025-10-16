Házasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Házasság első látásra: A kamerák előtt omlott össze Miló Viki, ömlöttek a könnyei

Házasság első látásra
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 16. 15:50
Miló Vikinászút
Miló Viki nem adta fel a párkeresést, de az út rögös. Úgy tűnik, a Házasság első látásra mai adásban drámából nem lesz hiány.
Bors
A Házasság első látásra adásából kaptunk egy kis ízelítőt, amiből kiderül, hogy érzelmi megpróbáltatásból már most sincs hiány. Bár Miló Viki és férje, Attila esküvője jól alakult, és mindenki reménykedett sikerükben, románcukat némileg megtörték a konfliktusok.

Házasság első látásra: Miló Viki esküvőjén még minden rendben volt
Házasság első látásra: Miló Viki esküvőjén még minden rendben volt
Fotó: TV2

Miló Viki könnyek közt vallott a Házasság első látásra műsorában

Az ökölvívó a nászúton nem bírta visszafogni magát, sírásban tört ki, de Miló Viki férjének is kijutott a drámából - derült ki a Tv2 videójából.

Amikor itt vagyunk, akkor ilyen vagy, mézesmázos vagy, otthon meg »menj a p*csába«

 – mondja Attila a felvételen Vikinek.

„Nem vagyok erre képes” – jelenti ki később Attila, majd az látható, ahogy Viki sírva elmondja, 47 éve nem találja a párját, de nem szeretné feladni. Arra, hogy pontosan mi történt, csak az adásban derül fény, a részletekért kapcsolj csütörtök este is 19.45-kor a TV2-re!

