Házasság első látásra: A kamerák előtt omlott össze Miló Viki, ömlöttek a könnyei

A Házasság első látásra adásából kaptunk egy kis ízelítőt, amiből kiderül, hogy érzelmi megpróbáltatásból már most sincs hiány. Bár Miló Viki és férje, Attila esküvője jól alakult, és mindenki reménykedett sikerükben, románcukat némileg megtörték a konfliktusok.

Házasság első látásra: Miló Viki esküvőjén még minden rendben volt

Fotó: TV2

Miló Viki könnyek közt vallott a Házasság első látásra műsorában

Az ökölvívó a nászúton nem bírta visszafogni magát, sírásban tört ki, de Miló Viki férjének is kijutott a drámából - derült ki a Tv2 videójából.

Amikor itt vagyunk, akkor ilyen vagy, mézesmázos vagy, otthon meg »menj a p*csába«

– mondja Attila a felvételen Vikinek.

„Nem vagyok erre képes” – jelenti ki később Attila, majd az látható, ahogy Viki sírva elmondja, 47 éve nem találja a párját, de nem szeretné feladni. Arra, hogy pontosan mi történt, csak az adásban derül fény, a részletekért kapcsolj csütörtök este is 19.45-kor a TV2-re!