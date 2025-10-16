Miló Viki férje a zsúfolt utcán sírta el magát: teljesen kiborult a tehetetlenségtől

Miló Viki és Janicsek Attila a Házasság első látásra 3. évadában álltak oltár elé, ám a kezdeti idill után a kapcsolatuk 180 fokos fordulatot vett. A világbajnok ökölvívó és újdonsült férje mindketten nagyon mást várnak ettől az ismerkedéstől, és bár a végcél ugyanaz, de teljesen máshogyan, na meg különböző tempóban próbálják elérni azt. Emiatt többször is összevesztek már, ráadásul a nászút második napján Viki annyira kiborult, hogy faképnél hagyta a férjét. Most pedig Attilán a sor.

Miló Viki esküvője szinte mesebeli volt, de azóta a házasságuk rossz irányba változott (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Miló Viki és Attila számára eddig egyáltalán nem úgy alakult, mint ahogy azt szerették volna, sőt, rosszabb már aligha lehetne a kapcsolatuk. A profi sportoló a tegnapi adásban annyira kiborult, hogy felpattant a vacsoraasztal mellől, majd egyedül, a tengerparton sírva vallotta be, hogy kezdi elveszíteni a hitét abban, hogy a házasságuk működni fog. De Attila sem érzi sokkal jobban magát, ő a barcelonai városnézés közepette omlott össze.

„Tök felesleges játszani egymással a jópofát, mert közben belül lehet, hogy azt gondolja, hogy kit érdekel” – fakadt ki a még mindig sértett férfi.

Ezt miért nem lehetett veszekedés és vita nélkül? De jó, akkor durcáskodjál. Te felrohantál a szobába és aludtál, akkor menjek utánad, és mindig pitizzek? Állandóan meg vagy sértődve, hiába próbálok veled beszélni

– fakadt ki Miló Viki párja megjegyzései után.

A Házasság első látásra Janicsek Attila rossz élményeit is felidézte, most úgy érzi, nincs kiút ebből a helyzetből (Fotó: TV2)

Miló Viki Attila traumáit is felidézte

A férfi teljesen kiborult Viki viselkedésén, és úgy érzi, már kedve sincs időt tölteni újdonsült feleségével, hiszen minden beszélgetésük veszekedésbe torkollik.

„Még nem telt el egy hét, és gyakorlatilag már azon gondolkodom, hogy milyen jó lesz otthon, amikor hazamegyek és egyedül leszek. Én nem így képzeltem el ezt az egészet, egyáltalán nem” – mondta összetörve Attila.

„Én azt hittem, hogy itt az érzelmekről van szó, arról hogy két ember érzelmileg egymásra találjon és passzoljon, nem pedig arról, hogy ki tud kedvesebb arcot vágni, akkor amikor kell. Ha ezt tudom, akkor el sem jövök, és nem csinálom végig ezt az egészet” – tette még hozzá, miután felesége ismét faképnél hagyta.