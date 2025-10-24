A Házasság első látásra sztárja kimondta: Miló Viki is Dávid Petra sorsára juthat

A Házasság első látásra 3. évada eddig igencsak fordulatosan alakul, hiszen nem elég, hogy a párok olykor szinte teljesen kiszámíthatatlanul viselkednek, amire még a pszichológusok is rátesznek egy lapáttal. Így alakult az is, hogy csaknem a kísérlet közepén egy újabb páros csatlakozott a Házasság első látásra szereplőihez, ahol a férj ráadásul nem más, mint Brem László, aki egyszer már szerepelt a kísérletben. Így került Kabai Andris és Szandavári Gergő is a meglepetés esküvőre, ahol a többi sorstársat is volt lehetőségük megismerni. Ezek alapján pedig Andris most ítéletet is mondott a párokról, bár ez nem éppen hízelgő mindenkire nézve.

A Házasság első látásra Andrisa elárulta, mit gondol az új szereplőkről, szerinte nem biztos, hogy mindenki végigcsinálja majd a Házasság első látásra 2025-ös évadát (Fotó: Archív / hot magazin!)

A Házasság első látásra 2024-es tavaszi évadában Kabai Andris és Dávid Petra is oltár elé álltak, de a kapcsolatukat a folyamatos viták, és az egyre nagyobb távolság jellemezte. Végül a 6 hét lejárta előtt be is fejezték a kísérletet, amit az egykori feleség azzal pecsételt meg, hogy lehúzta a gyűrűjét a WC-n. Szerencsére idén eddig ilyesmi nem történt, bár Miló Viki és Janicsek Attila, valamint Fűzfa Rita és Varga Sanya esetében is igencsak rezeg a léc. Sőt, Andris egyenesen borítékolhatónak látja, hogy idén is lesz, aki inkább a képzeletbeli lefolyót választja a folytatás helyett.

„Nekem úgy tűnik, hogy ebben az évadban sokkal több olyan pár van, akiknek elég nagy esélye van az együtt maradásra, mert ha csak Becca és Zsolt párosára gondolok, vagy akár Annára és Petire, abszolút azt látom, hogy megvan az összhang. Jó látni ezt, hogy mennyire nyitottak és elfogadóak egymás felé, mert meg akarják ismerni a másikat, és dolgozni magukon. Úgyhogy összességében én sokkal több párnál látom azt, hogy esetleg együtt is maradnak hosszú távon, mint korábban bármikor” – kezdte a pozitívumokkal Andris.

Akiknél probléma van, ott viszont azonnal az jutott eszembe, hogy ez egy ilyen Andris-Petra szindróma. Ezt arra értem, hogy nem nagyon nem jönnek ki egymással, és nagyon durva viták vannak közöttük, amikre én nem látok megoldást. Hogyha valami ennyire rosszul indul, akkor szerintem maximum nullásra lehet kihozni, de ezekben a kapcsolatokban én nem látok többet

– jelentette ki.