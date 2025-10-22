Gyűlöletcunami zúdul Miló Vikire: száműzni akarják a Házasság első látásra műsorából!

A Házasság első látásra 2025-ös évadának legmegosztóbb szereplője szinte egyértelműen Miló Viki. Bár Varga Sanya is versenyezhetne a címért, de a legtöbb gyűlöletet mindenképpen a világbajnok ökölvívó kapja. Tény, hogy a TV2 sztárpárja szinte egyenes úton robog a válás felé, de mindez még semmi, ahhoz képest, amit a feleség a kommentelőktől kap. Sőt, egy rosszakarója már azt is terjeszti, hogy a sportolót egyenesen „száműzték” a műsorból.

A Házasság első látásra 3. évadában Miló Viki és Attila is kimondták a boldogító igent, de arra egyikük sem számított, ami ezután jött (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Miló Viki és Janicsek Attila számára cseppet sem felhőtlen, a házaspár ugyanis egyre kevésbé találja az egymás felé vezető utat. De ha mindez nem lenne elég, a feleségnek még a gyűlölködők hadával is szembe kell néznie, akik már álhíreket is gyártanak róla.

Száműzték Miló Vikit a Házasság első látásából

– szól az álcikk címe, amivel a Facebookos kamu híroldalnak rengeteg rajongót sikerült félrevezetnie.

A kommentek pedig szinte csak záporoznak, amik egytől egyig a kétségbeesett feleséget kritizálják.

„Kedves Viktória! Az egész magyar férfitársadalom hálás lehet Önnek, hogy elvállalta ezt a műsort. A nőtlen férfiak azért, mert Ön megmutatta, milyen az a nő, akit a világ minden kincséért sem szabad feleségül venni. A nősök pedig azért, mert látják, hogy sokkal rosszabbul is járhattak volna, mint a jelenlegi párjukkal” – szól az egyik bántó komment.

Hányinger a nő… Képmutató, hisztis, hazug. Minden nap abban bízok, hogy ideje korán otthagyja a műsort, hogy ne kelljen bámulni a fejét!

– írta egy másik néző gusztustalan stílusban, amihez hasonlóból sajnos még több száz van.

Miló Viki férje Attila miatt támadják az ökölvívót, elképesztő gyűlöletcunami zúdul rá (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra Danija Viki védelmére kelt

Miló Viki szexuális zaklatásból adódó traumájáról is őszintén vallott ország-világ előtt, hogy némiképp megmagyarázza a tetteit, de a gyűlölködők ezt sem veszik figyelembe. A világbajnok élete legrosszabb pillanatainak történetét is sokan kiforgatják, de szerencsére akad, aki mellette áll. Tigyi Kármen és Szilágyi Dani mindketten Viki pártját fogják, hiszen a másik feleség is átélt hasonlót, amit senkinek nem lenne szabad. Sőt, most férje is megszólalt az ügyben.

Szeretnék kiállni az egyik legközelebbi barátom, és az ő törekvése mellett. Mint azt a posztokból már láthattátok, de a színfalak mögött nyilván nem, Miló Vikit a kezdetektől fogva támogatom, és bátorítom arra, hogy álljon ki sorstársai mellett, hogy támaszuk és kapaszkodójuk legyen

– kezdte a videót.