Gyűlöletcunami zúdul Miló Vikire: száműzni akarják a Házasság első látásra műsorából!

A Házasság első látásra 2025-ös évadának legmegosztóbb szereplője szinte egyértelműen Miló Viki. Bár Varga Sanya is versenyezhetne a címért, de a legtöbb gyűlöletet mindenképpen a világbajnok ökölvívó kapja. Tény, hogy a TV2 sztárpárja szinte egyenes úton robog a válás felé, de mindez még semmi, ahhoz képest, amit a feleség a kommentelőktől kap. Sőt, egy rosszakarója már azt is terjeszti, hogy a sportolót egyenesen „száműzték” a műsorból.
A Házasság első látásra Miló Viki és Janicsek Attila számára cseppet sem felhőtlen, a házaspár ugyanis egyre kevésbé találja az egymás felé vezető utat. De ha mindez nem lenne elég, a feleségnek még a gyűlölködők hadával is szembe kell néznie, akik már álhíreket is gyártanak róla.
Száműzték Miló Vikit a Házasság első látásából
– szól az álcikk címe, amivel a Facebookos kamu híroldalnak rengeteg rajongót sikerült félrevezetnie.
A kommentek pedig szinte csak záporoznak, amik egytől egyig a kétségbeesett feleséget kritizálják.
„Kedves Viktória! Az egész magyar férfitársadalom hálás lehet Önnek, hogy elvállalta ezt a műsort. A nőtlen férfiak azért, mert Ön megmutatta, milyen az a nő, akit a világ minden kincséért sem szabad feleségül venni. A nősök pedig azért, mert látják, hogy sokkal rosszabbul is járhattak volna, mint a jelenlegi párjukkal” – szól az egyik bántó komment.
Hányinger a nő… Képmutató, hisztis, hazug. Minden nap abban bízok, hogy ideje korán otthagyja a műsort, hogy ne kelljen bámulni a fejét!
– írta egy másik néző gusztustalan stílusban, amihez hasonlóból sajnos még több száz van.
Miló Viki szexuális zaklatásból adódó traumájáról is őszintén vallott ország-világ előtt, hogy némiképp megmagyarázza a tetteit, de a gyűlölködők ezt sem veszik figyelembe. A világbajnok élete legrosszabb pillanatainak történetét is sokan kiforgatják, de szerencsére akad, aki mellette áll. Tigyi Kármen és Szilágyi Dani mindketten Viki pártját fogják, hiszen a másik feleség is átélt hasonlót, amit senkinek nem lenne szabad. Sőt, most férje is megszólalt az ügyben.
Szeretnék kiállni az egyik legközelebbi barátom, és az ő törekvése mellett. Mint azt a posztokból már láthattátok, de a színfalak mögött nyilván nem, Miló Vikit a kezdetektől fogva támogatom, és bátorítom arra, hogy álljon ki sorstársai mellett, hogy támaszuk és kapaszkodójuk legyen
– kezdte a videót.
„Sok mindent megértek, mivel érdekel, milyen hatások alakítják életünket, ám ez nem jelenti azt, hogy mindent el is fogadok. Az, hogy mi beleszokunk abba, hogy minket megvisel az élet, ne jelentse azt, hogy másnak is tűrnie kell. Amikor saját küszködésünk karosszékéből elfordítjuk a fejünket az elesett láttán, az azt idézi elő, hogy saját elesettségünkben nincs kibe kapaszkodnunk. Mi vagyunk a saját magányunk, ha beletörődünk. Szóval változtassunk” – osztotta meg gondolatait Szilágyi Dani Instagram oldalán.
