Tízszer lett rákos Miló Viki: "Isten figyelmeztetni akart, hogy most már álljál le!"

Kétségtelen, hogy Miló Viki volt a Házasság első látásra negyedik évadának egyik legnagyobb meglepetése: talán senki sem számított arra, hogy egy világbajnok sportoló is részt vesz lesz a TV2 párkereső kísérletében, és bevállalja, hogy vakon hozzámegy valakihez. Nos, mégis így tett. Lépése még a saját barátait is megdöbbentette, akik eleinte azt hitték, a kutyáit adja össze, amikor átnyújtotta az esküvői meghívót. Hogy miként alakul a kapcsolata újdonsült férjével, az még a jövő zenéje. Talán épp a műsor szakértői által neki rendelt Janicsek Attila lesz számára az igazi?

Miló Viki is keresi a szerelmet a Házasság első látásra műsorában

Fotó: TV2

Házasság első látásra: Miló Viki depressziójáról és betegségéről vallott

Kétségtelen, hogy Miló Vikit eddig elkerülte a nagy szerelem. Noha a sport világában elképzelhetetlen sikereket halmozott fel, az élet más területén sajnos próbára tette őt a sors. Nem csak a boldogságra nem lelt rá, de egy kegyetlen betegséggel is meg kellett küzdenie, a bőrrákkal, amit tíz alkalommal kellett legyőznie.

Mióta az eszemet tudom, a sport volt a társam a férfiak helyett. Tízszer diagnosztizáltak nálam bőrrákot, de a jó Isten kegyes volt hozzám. Azt gondolom, hogy ezzel figyelmeztetni akart, hogy "Viki, most már álljál le!" Amikor abbahagytam az élsportot, féltem attól, hogy láthatatlan leszek. Megszűntem Miló Viki lenni, és ezt nagyon nehéz volt elviselnem. Nem volt cél az életemben. Nagyon-nagyon mély depresszióba kerültem

– magyarázta Viki a TV2 kamerái előtt, hozzátéve: a kutyái hozták ki a mélypontról. Új életcélt talált nekik köszönhetően, ma már kilenc kis kedvence van. Azonban a szerelem elkerülte.

"Azt gondolom, egy picit mindig magányos voltam. Mindig több szeretetre vágytam volna, és ez hiányzott az életemből" – jelentette ki.