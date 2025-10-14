Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tízszer lett rákos Miló Viki: "Isten figyelmeztetni akart, hogy most már álljál le!"

bőrrák
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 12:50
Házasság első látásraMiló Vikidepresszió
Megküzdött a rákkal és a depresszióval is. Miló Viki őszintén mesélt megpróbáltatásairól. Talán épp a Házasság első látásra hozza el számára a boldogságot?

Kétségtelen, hogy Miló Viki volt a Házasság első látásra negyedik évadának egyik legnagyobb meglepetése: talán senki sem számított arra, hogy egy világbajnok sportoló is részt vesz lesz a TV2 párkereső kísérletében, és bevállalja, hogy vakon hozzámegy valakihez. Nos, mégis így tett. Lépése még a saját barátait is megdöbbentette, akik eleinte azt hitték, a kutyáit adja össze, amikor átnyújtotta az esküvői meghívót. Hogy miként alakul a kapcsolata újdonsült férjével, az még a jövő zenéje. Talán épp a műsor szakértői által neki rendelt Janicsek Attila lesz számára az igazi? 

Miló Viki is keresi a szerelmet a Házasság első látásra műsorában
Miló Viki is keresi a szerelmet a Házasság első látásra műsorában
Fotó: TV2

Házasság első látásra: Miló Viki depressziójáról és betegségéről vallott

Kétségtelen, hogy Miló Vikit eddig elkerülte a nagy szerelem. Noha a sport világában elképzelhetetlen sikereket halmozott fel, az élet más területén sajnos próbára tette őt a sors. Nem csak a boldogságra nem lelt rá, de egy kegyetlen betegséggel is meg kellett küzdenie, a bőrrákkal, amit tíz alkalommal kellett legyőznie. 

Mióta az eszemet tudom, a sport volt a társam a férfiak helyett. Tízszer diagnosztizáltak nálam bőrrákot, de a jó Isten kegyes volt hozzám. Azt gondolom, hogy ezzel figyelmeztetni akart, hogy "Viki, most már álljál le!" Amikor abbahagytam az élsportot, féltem attól, hogy láthatatlan leszek. Megszűntem Miló Viki lenni, és ezt nagyon nehéz volt elviselnem. Nem volt cél az életemben. Nagyon-nagyon mély depresszióba kerültem

 – magyarázta Viki a TV2 kamerái előtt, hozzátéve: a kutyái hozták ki a mélypontról. Új életcélt talált nekik köszönhetően, ma már kilenc kis kedvence van. Azonban a szerelem elkerülte.

"Azt gondolom, egy picit mindig magányos voltam. Mindig több szeretetre vágytam volna, és ez hiányzott az életemből" – jelentette ki.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu