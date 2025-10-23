BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
18°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezért nem akar gyereket a Házasság első látásra sztárja

szerelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 17:30
tv2 realityesküvőHázasság első látásra
A TV2 párkereső reality-műsora új csavarokat hozott: az oltárnál derült ki, hogy egyik fél sem szeretne gyereket vállalni. A Házasság első látásra sztárja most tiszta vizet öntött a pohárba.
Bors
A szerző cikkei

A Házasság első látásra negyedik esküvőjén Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel testépítő keltek egybe. Az oltár előtt azonban úgy tűnt, talán nem is lesz esküvő. Dániel félve közölte jövendőbeliével, hogy nem szeretne gyermeket, mire egy pillanatra megfagyott a levegő. Pánikról azonban szó sem volt, a menyasszony megnyugodva pacsizott le a férfival.

Házasság első látásra Kármen és Dani összeházasodtak
A Házasság első látásra Kármenje és Danija egyetértenek a gyerek kérdésben (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja elmondta véleményét az anyaságról

Tigyi Kármen Instagram oldalán válaszolt rajongói kérdéseire és tisztázta miért nem szeretne gyermeket. Bevallotta, hogy egyszerűen nem tud ekkorra felelősséget a nyakába venni, ő nem egy olyan típusú nő, aki alkalmas lenne erre a feladatra: 

Soha nem jött meg az az igazi anyai ösztön, hogy igen, én szeretnék gyermeket. És őszintén, nincs nekem olyan türelmem, ami kompatibilis lenne a gyermekneveléssel. Illetve ez olyan mértékű felelősség, amit nem szeretnék vállalni, pontosan ezért sincs háziállatom. Egy életem van és azt élni szeretném

 – írta Kármen, majd hozzátette, tudja, hogy ez sokak számára furcsa lehet, de nem fogja megjátszani magát az emberek véleménye miatt. Fontos neki a személyes szabadsága és, hogy az élet minden örömét megtapasztalhassa

Én azt mondom inkább az őszinteségem miatt ne kedveljenek, minthogy megfelelési kényszerből gyermeket szüljek, mert ez az elvárás. Én abban hiszek, hogy az ember legyen önazonos és vállalja önmagát, és ne más emberek mondják meg, ki milyen vagy esetleg milyen legyen…

 – írta válaszában a fitneszversenyző

Házasság első látásra Kármen odavan Daniért
A Házasság első látásra sztárjai között már az esküvőn megvolt a kémia (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplője nem akar megfelelni az elvárásoknak

Kármen nem hisz abban, hogy kényszerből kéne meghoznia sorsfordító döntéseket. Talán emiatt hangolódtak ilyen gyorsan egymásra Danival. A pár szó szerint első látásra megtalálta a közös hangot, ami a nászéjszakán csak fokozódott.

Korábban úgy nyilatkozott, hogy azért jött a műsorba, hogy egy olyan partnert találjon, aki hozzá hasonlóan rendben van önmagával és együtt tudnak kiteljesedni.

Vajon Kármen és Dani lesz a Házasság első látásra idei álompárja?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu