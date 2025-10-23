Ezért nem akar gyereket a Házasság első látásra sztárja

A Házasság első látásra negyedik esküvőjén Tigyi Kármen és Szilágyi Dániel testépítő keltek egybe. Az oltár előtt azonban úgy tűnt, talán nem is lesz esküvő. Dániel félve közölte jövendőbeliével, hogy nem szeretne gyermeket, mire egy pillanatra megfagyott a levegő. Pánikról azonban szó sem volt, a menyasszony megnyugodva pacsizott le a férfival.

A Házasság első látásra Kármenje és Danija egyetértenek a gyerek kérdésben (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra sztárja elmondta véleményét az anyaságról

Tigyi Kármen Instagram oldalán válaszolt rajongói kérdéseire és tisztázta miért nem szeretne gyermeket. Bevallotta, hogy egyszerűen nem tud ekkorra felelősséget a nyakába venni, ő nem egy olyan típusú nő, aki alkalmas lenne erre a feladatra:

Soha nem jött meg az az igazi anyai ösztön, hogy igen, én szeretnék gyermeket. És őszintén, nincs nekem olyan türelmem, ami kompatibilis lenne a gyermekneveléssel. Illetve ez olyan mértékű felelősség, amit nem szeretnék vállalni, pontosan ezért sincs háziállatom. Egy életem van és azt élni szeretném

– írta Kármen, majd hozzátette, tudja, hogy ez sokak számára furcsa lehet, de nem fogja megjátszani magát az emberek véleménye miatt. Fontos neki a személyes szabadsága és, hogy az élet minden örömét megtapasztalhassa

Én azt mondom inkább az őszinteségem miatt ne kedveljenek, minthogy megfelelési kényszerből gyermeket szüljek, mert ez az elvárás. Én abban hiszek, hogy az ember legyen önazonos és vállalja önmagát, és ne más emberek mondják meg, ki milyen vagy esetleg milyen legyen…

– írta válaszában a fitneszversenyző

A Házasság első látásra sztárjai között már az esküvőn megvolt a kémia (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplője nem akar megfelelni az elvárásoknak

Kármen nem hisz abban, hogy kényszerből kéne meghoznia sorsfordító döntéseket. Talán emiatt hangolódtak ilyen gyorsan egymásra Danival. A pár szó szerint első látásra megtalálta a közös hangot, ami a nászéjszakán csak fokozódott.

Korábban úgy nyilatkozott, hogy azért jött a műsorba, hogy egy olyan partnert találjon, aki hozzá hasonlóan rendben van önmagával és együtt tudnak kiteljesedni.

Vajon Kármen és Dani lesz a Házasság első látásra idei álompárja?