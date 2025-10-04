Házasság első látásra: Fecső Judit szerint ezért lesz az idei évad a legizgalmasabb

Hamarosan indul a Házasság első látásra 2025 új évada, amelyben adásról adásra váratlan fordulatok gondoskodnak arról, hogy a nézők nevetésben, feszültségben és megható pillanatokban egyaránt részesüljenek.

Házasság első látásra: Fecső Judit szerint az idei évad nagyon izgalmas lesz az új szakértőkkel (Fotó: Szabolcs László)

Házasság első látásra: Fecső Juditnak nem volt szerencséje

Az egykori feleség a Borsnak kifejtette, szerinte kimondottan jó ötlet volt, hogy a szakértő csapatot kiegészítették még egy asztrológussal és egy szexuálpszichológussal.

Nagyon jó dolog, hogy még több szakértő segíti a párokat, és így még inkább figyelembe tudják majd venni, hogy mik a kívánságok. Aki például hisz az asztrológiában, annak ez egy fontos szempont a párválasztásnál

– kezdi Judit, aki visszaemlékezett arra is, ő mire vágyott a leginkább. „Én azt szerettem volna, ha rendben van a lelke és van némi egzisztenciája is, hiszen egy ötvenéves férfinak, ha nincs semmije még, akkor az nagyon furcsa.” Fecső Judit egyébként egykor komoly szándékkal ment a műsorba, és teljesen rábízta magát a szakértőkre. „Én jóhiszeműen érkeztem, mert nagyon reménykedtem benne, hogy megtalálják nekem azt, akit én már ezer éve kerestem. Bár már az első napokban erősen sejtettem, hogy nem fog működni, azért legalább próbáltam mindent megtenni. Sajnos azonban csalódnom kellett, mert ő kicsit sem akart változtatni az életén” – utalt egykori férjére, Szabolcsra.

Teljesen mások voltak az igényei, ő nagyon fiatalpárti. Nem tudtam őt felhúzni arra a szintre, ami szerintem normális lett volna. Persze mindenki a saját szerencséjének a kovácsa.

A Házasság első látásra szereplőknek is akarniuk kell a kapcsolatot

Fecső Judit volt férje és közte többek között azért sem működött a házasság, mert szerinte már eleve mások voltak a céljaik Szabolccsal. „Ő nem azért jött, hogy feleséget találjon, hanem azért, mert szeretett volna kitörni a szürke hétköznapokból és ismert akart lenni.

Nem minden a szakértőkön múlik, a pároknak is dolgozni kell a kapcsolaton.

Judit egyébként nagyon szeretné már megismerni a Házasság első látásra 3. évadának szereplőit, mint mondja, a férfiak közül több olyan szereplőt is kiszúrt már, akik első látásra szimpatikusak voltak neki.