Fecső Judit: „Kérdeztem, hogy meghaltam-e, mondták, hogy nem”

Fecső Judit Instagram-oldalán szokta megosztani követőivel az aktualitásokat saját magával kapcsolatban, így történt ez júniusban is, amikor is kiderült, hogy egy göb van a pajzsmirigyén, ami elmeszesedett és nyolc hét alatt a duplájára nőtt.

Fecső Judit hónapok óta nehezen kapott levegőt, a műtét után azonnal jobban lett (Fotó: Fecső Judit)

Fecső Judit: „Tudatosan készültem a műtétre”

A Házasság első látásra második évadából megismert édesanya a probléma miatt nem tudott sportolni, nem kapott levegőt, gyakorlatilag fulladozott „Nem vagyok rákos hála Istennek, ezért egy ilyen műtét nem prioritás, a tüneteim ellenére sem. Viszont nyomja a nyelőcsövemet, az aortámat, és emiatt gyakorlatilag folyamatosan szédülök. Előfordul olyan is, hogy 4 napig sehova nem tudok menni. Akkor szoktam leginkább rosszul lenni, ha állok, vagy ülök, viszont a sport szokott valamelyest segíteni” – nyilatkozta korábban Judit. Szerencsére a beavatkozásra azóta sor került, mint mondja, már most sokkal jobban érzi magát.

Hihetetlen jól vagyok, teljesen más minden: nem szédülök, nem fulladok, nem nyom semmi beszéd vagy evés közben. A intubálás (a légcsövek csővel történő biztosítása - a szerk.) miatt nyilván van még egy kis nyelési nehézségem, de mára már ehettem szilárd ételt is. Megváltás volt a műtét, mert hónapok óta szenvedtem a tünetektől. Örülök, hogy túl vagyok rajta, viccesen még úgy is fogalmazhatnék, hogy gyakorlatilag elvágták a torkom. A Szent Imre kórházban iszonyatosan kedvesek voltak velem az orvosok és az ápolók is.

Fecső Judit egyelőre nem látta a sebet, de a bal oldali pajzsmirigyét teljes egészében eltávolították, mert már nem csak az a nagy göb volt rajta, ami a gondot okozta, hanem több kicsi is, így indokoltnak látták kivenni az egészet. Egy ilyen műtét után egyébként figyelik a kálcium szintet, de Judit azot mondja, minden értéke tökéletes lett. Vélhetően hormonális gyógyszerezést sem fog kapni, mert a jobboldali pajzsmirigy átveszi majd a hiányzó szerv funkcióját.

Fecső Judit sminkes: A műtét másnapján már kisebb kötést kapott, a nyakát kapcsokkal fogták össze (Fotó: Fecső Judit)

S hogy hogyan zajlik majd a felépülés további része?

Judit még szövettani eredményeket vár.

„A nyakamat nem varrták, hanem kapcsokkal fogták össze, olyan 7-8 darabbal, ezeket most szedték ki. Az altatást egyébként nagyon jól viseltem, okosan és tudatosan készültem rá. Előző nap már nem ettem semmit, csak ittam majdnem négy liter vizet és ez volt az első olyan altatásom, amikor már a műtőben történt beszélgetésre is emlékszem ébresztés után. Kérdeztem, hogy meghaltam-e mondták, hogy nem. Ez egy nagy műtét volt és nagyon jó érzés, hogy minden megfelelően sikerült.”

Fecső Judit lányát és édesanyját is felhívta a műtét után, azóta pedig már sétál, intézi a dolgait. Hamarosan hazaengedik, sőt néhány nap múlva már táboroztat: gyerekeknek szervez ingyenes tábort, illetve olyan családoknak, akik nem engedhetik meg maguknak anyagilag, hogy nyaraljanak.