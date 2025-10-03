A Házasság első látásra Andrisának bejönnek az új arcok: egyikükre már évekkel ezelőtt szemet vetett

Október 13-án dupla részekkel indul a Házasság első látásra 3. évada, aminek szereplőit már hét elején megismerhettük. Természetesen a korábbi szereplők is nagyon várják az idei szezont, köztük Kabai András is, aki ráadásul ismer is néhányat a leendő férjek és feleségek közül. Ráadásul a Házasság első látásra 1. évadának szívtiprója azt is bevallotta, hogy van olyan a hölgyek között, akihez szívesen közelebb kerülne.

A Házasság első látásra 2025-ös évadának hölgyei Andris figyelmét is felkeltették, van olyan, akivel szívesen ismerkedne (Fotó: Kabai András)

A Házasság első látásra Kabai Andrisa ugyan nem járt sikerrel az első évadban, de ez nem vette el a kedvét a műsortól, sőt épphogy nagyon kíváncsian várja az idei szezont.

Láttam az új szereplőket, és hármójukat ismerem is valamennyire. Danit ugyan személyesen nem, de a sportmúltja miatt régóta követem a munkásságát. Rita pedig azon a klinikán dolgozik, ahova én is járok vitaminos infúziókra, szóval ott elég sokszor találkoztam vele, és nagyon szurkolok neki. Rebekával pedig korábban Instagramon beszélgettem, bár nem lett belőle randi vagy ilyesmi, az üzeneteknél nem jutottunk tovább, de kíváncsi leszek, hogy alakul majd a házassága

– kezdte a DJ.

„Összességében azt gondolom, hogy nagyon jó a kisugárzása, egy abszolút pozitív lány, ami miatt az egész karaktere nagyon kellemes. Emellett pedig persze egy tök szép csaj, de ez Rékáról is elmondható, azt gondolom, tényleg nagyon dekoratív, de a személyiségét sajnos nem ismerem” – mesélte.

A Házasság első látásra új évadában is igazán különböző karakterek keresik a szerelmet, köztük Miló Viki is, Andris szerint ez a szezon különleges lesz (Fotó: Markovics Gábor)

Andris üzent a Házasság első látásra szakértőinek

A TV2 sztárja persze a teljes mezőnyről is kifejtette a véleményét, nem csak a csajokról, sőt tapasztalatait latba vetve még tanácsot is adott a Házasság első látásra pszichológusainak.

„Első pillantásra azt gondolom, hogy teljesen más karaktereket kapunk idén, mint az előző két évadban. Nyilván külsőre vannak hasonlóságok, de nekem a személyiségük teljesen másnak tűnik. Persze szerintem itt is lesz vita, hiszen elég sokszor kerülnek össze ellentétes karakterek, ami általában konfliktusokat is szül” – fejtegette Andris.

Nem tudom, hogy a pszichológusok amiatt állítják így össze a párokat, mert ebből tanulniuk kell, vagy csak azért, hogy izgalmasabb legyen. De nagyon sok esetben, ha jobban megfigyeljük a dolgokat, akkor elég ellentétes karakterek kerülnek össze. Illetve mindig előkerül a külsőségek kérdése, és én úgy gondolom, hogy ez igenis számít, hiába mondják azt, hogy nem, mert ahhoz, hogy legyen kémia ez is kell. Szóval remélem, hogy most erre is figyelnek, mert eddig nem volt túl sikeres ez a kísérlet, de jó lenne látni, ha valami végre tényleg kialakulna valami komoly, amihez ez hosszú távon elengedhetetlen

– mondta el a véleményét őszintén.