Újranősült a Házasság első látásra korábbi szereplője: mindenkit ledöbbentett, amikor az oltárhoz sétált

A műsor tegnapi döbbenetes fordulattal zárult, hiszen a szereplők számára is váratlanul egy hetedik pár is oltár elé állt. Ráadásul a rendhagyó esküvőn a menyasszony sétált végig először a sorok között, aki nagyon megijedt, amikor rájött, senki sem tudja ki is a jövendőbelije. Azt persze látta, hogy a szedett-vedett násznép között két ismerős arc is feltűnt, ugyanis a Házasság első látásra 2024-es évadának sztárjai Kabai Andris és Szandavári Gergő is megjelentek a nagy napon. Ebből pedig már sejthető volt, hogy a vőlegény is egy visszatérő szereplő lehet, de még így is rengetegen meglepődtek a kilétén.

A Házasság első látásra 3. évadában egy meglepetés esküvőnek is tanúi lehettünk, a menyasszony el sem akarta hinni, ki a vőlegény (Fotó: TV2)

Brem László Góbi Hilda férjeként szerepelt már egyszer a kísérletben, ám az a kapcsolat végül válással végződött. De a romantikus férfi továbbra sem mondott le az igaz szerelemről, sőt úgy döntött jelentkezik a Házasság első látásra 2025-ös évadába is, ahol most oltár elé is állt. Nem csak a násznép, de Tóth Bettina, akit a nézők csak Zaviraként ismerhetnek, is teljesen ledöbbent.

Jézus Mária! Én említettem előtte a szakértőknek, hogy nekem nagyon tetszett mind Laci személyisége, mind a viselkedése, ahogy kezelte a dolgokat, de nem gondoltam, hogy egy az egyben megkapom őt

– mondta boldogan az esküvő után.

„A kapcsolatunkat viszont lehet, hogy meg fogja nehezíteni, hogy végignéztem Laci első házasságát. Elég sok részletet láttam, és nem tudom, hogy mennyire fogom ezeket felhozni, vagy mennyire égett ez bele az agyamba” – tette hozzá felocsúdva az első meglepetésből.

A Házasság első látásra Lacija lezárta a múltat

Az újdonsült férj is szeretné, ha hátrahagyhatná az első házasságát, és második felesége nem az alapján ítélné meg, ami akkor történt, annak ellenére, hogy épp emiatt „kérte” őt a Házasság első látásra szakértőitől.

„Köztudott, hogy nekem már volt egy házasságom itt a nagy nyilvánosság előtt, de nagyon szeretném, ha múltról nem beszélgetnénk, mert ha a múltba kapaszkodunk, akkor nem tudunk előre lépni. Úgyhogy én erre a történetre szeretnék most koncentrálni” – jelentette ki Laci.