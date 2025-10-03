Mi van most köztük? Szerelme nélkül utazott külföldre a TV2 sztárja

Boda Gyöngyi a TV2-n látott Házasság első látásra című műsorában tűnt fel 2024 márciusában. Kevés ideje volt, de látott több részt a következő évadból is, most pedig indul az újabb, október 16-tól lesz látható a csatornán.
„Én szerettem azt az időszakot, de nyilván sok volt a heti hat-hét nap forgatás, mert én mellette dolgoztam is. Fárasztó volt, de az idő megszépíti az emlékeket. Könnyen belevágtam, nagyon érdekelt, mit mondanak a szakértők, úgy voltam vele, hogy veszítenivalóm nincs, akkor épp nem volt senkim. Miért ne, egy próbát megér… így voltam vele. Ha nem jön össze, megyek tovább” – mesélte megkeresésünkre.
Ami számára izgalmas volt, hogy a rengeteg felvett anyagból mi kerül képernyőre, és azt a nézők hogyan fogadják: „Tudatosan nem olvastam kommenteket. Próbáltam ezeket kerülni, mert lelkileg megterhelők lehetnek. Nyilván belefutottam egy-két kommentbe, de úgy érzem, sok negatívat nem kaptam.”
Hegedűs Csabával lassan alakult a kapcsolatuk, de igent mondtak: ők voltak az egyetlen pár, amely (egy darabig) együtt maradt a reality után. „A forgatás után még pár hónapig, összesen talán egy évig voltuk együtt. Ő már a forgatás alatt eladta a csobánkai házat, Pestre költözött, én Vácon dolgoztam, nehéz volt összeegyeztetni. Ő Pesten, én Vácon, időnk sem volt elég egymásra” – emlékezett.
„A műsorban is mondtuk, hogy nagyon megkedveltük egymást, de az a plusz nem alakult ki, ami kéne.
Ma már nagyon ritkán beszélünk egymással, igazából csak akkor, ha van közös program.
Ilyen volt nemrég a Hal a tortán című műsor, akkor minden nap találkoztunk egy héten keresztül. Nem vagyunk rosszban, barátok maradtunk” – mondta Gyöngyi.
A Házasság első látásra csapatából Nellivel van a legjobb kapcsolata: „Gerivel szoktunk bandázni, Andrisnak néha megyünk a fellépéseire. A lányok közül Petrával szoktam ritkán találkozni, Nellivel pedig nagyon jóban vagyunk, együtt voltunk nyaralni, két hete jöttünk haza Zákinthoszról. Tavaly is volt együtt Egyiptomban, Tunéziában, idén év elején voltunk többen csajok Barcelonában. Tavasszal már gondolkodtunk, hogy hova menjünk nyár végén, Nelli és én sem jártam még Görögországban, innen jött az ötlet.”
Zákinthoszt nyugis környéknek találta, próbáltak minél több programot beleilleszteni a hétbe, béreltek autót, voltak hajókiránduláson. „Két napig nem volt meleg víz, annak annyira nem örültem. Napallergiám lett, ez itthon nem szokott, de külföldön rendszeresen kijön. De így is csodás nyolc nap volt” – mesélte. Néha még felismerik, a hajókirándulás végén is odament hozzá egy hölgy, megismerte, megkérdezte, hogy csinálhat-e közös képet. Sokszor mondják, hogy ismerős valahonnan, de nem mindig tudják hova tenni, műsorhoz kötni.
Azóta lett párja, akit egy hétre, a görög nyaralás idejére magára hagyott. Gyöngyi szerint amúgy nem féltékeny típus, minden nap együtt alszanak, minden szabadidejüket együtt töltik. „Fura volt neki, hogy nélküle megyek el, de ezt már korábban megszerveztük. Utazunk majd együtt is” – tette hozzá. Gyöngyi munkahelyet váltott nyár elején, ekkor ismerte meg jelenlegi barátját, aki vele egyidős.
„Eljegyzés nem volt, de felmerültek már a komolyabb kérdések, az esküvő, hogy ki mennyire szeretne gyereket. Friss a dolog, de azért beszélgettünk ilyenekről. Hogy mennyire közös az utunk, ki mit szeretne a jövőben... ezt nem az első randin kell megbeszélni, de szóba kerültek” – vélekedett.
