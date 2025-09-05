Hal a tortán: Megvan az eheti győztes, duplázta a sikereket

A Hal a tortán e heti epizódjai elképesztően látványos és szívhezszóló pillanatokat tartogattak a nézők számára, ugyanis ezúttal olyan sztárcsemetéké volt a főszerep, akik mindezidáig nem ismerték egymást személyesen, csak hírből. A hírességek híres gyerekei ezúttal főzési tudásukat mutathatták meg a nagyvilágnak és egymásnak. Fekete Miki, Kóbor Léna, Kárpáti Rebeka, Nagy Hunor és Kerényi Miklós Máté kifejezetten egyedi csapatot alkottak.
Mint azt a nézők már megszokhatták, ezúttal is akadtak nem várt fordulatok és olyan problémák a főzés során, amire a versenyzők nem feltétlenül számítottak. Az e heti csapat munkáját ráadásul az is nehezítette, hogy a szereplők sosem találkoztak még, így az első napon az ismerkedés nehézségeivel szembe kellett nézniük; jóllehet, mindannyian nyitott és jókedélyű személyiségek. A hét utolsó napján Kerényi Miklós Máté próbálta meg lenyűgözni vendégeit, ami a jelek szerint sikerült is neki, ugyanis ő kapta a legtöbb pontot a többiektől, vagyis ő kapta meg a trófeát Gáspár Beától. Kiskero a győzelem kapcsán elárulta, hogy korábban volt már egy Hal a tortán, amit megnyert, de ezúttal is nagyon örült a megtiszteltetésnek.
A meglepő a dologban az, hogy maga a vacsora meglehetősen vegyes véleményezést kapott, a pontozásnál mintha mindenki szerette volna figyelembe venni az igyekezetet is. Az előétel szenzációs volt, Fekete Miki végre ehetett húst is a tökéletesen elkészített tatár beaf steak-nek köszönhetően, a héten a harmadik húsleves azonban már érthető okokból feszegette a határokat. Főétel gyanánt paradicsomos húsgombóc érkezett az asztalra, ami már abszolút nem nyerte el senki tetszését, s bár fogyasztottak belőle, senki nem volt tőle hasraesve igazán. A desszert valamiféle pudingnak készült, ez azonban állagában inkább egy folyékony vaníliás tejre hasonlított, ráadásul Kiskero még külön tányért sem hozott hozzá, mindenkinek a nagy tálból kellett csemegéznie.
A hab a tortán szó szerint egy klasszikus, habos sütemény volt, ami viszont tényleg az est fénypontjává avanzsálta magát.
Kiskero édesapjával készítette a fogásokat, az est hangulata pedig kifejezetten jól sikerült. Volt benne zongora, éneklés, családi hagyományok tömkelegével, sőt mi több, az összes feltálalt tányérnak saját története volt. Kerényi Miklós Máté felesége, Aisha egy ponton csatlakozott az asztaltársasághoz, illetve a kutyájuk is, aki minden tudományát bemutatta a vendégeknek. Összességében véve, a hírességek híres gyerekei kifejezetten jól érezték magukat egymás társaságában, így még az sem kizárt, hogy a későbbiek folyamán tartani fogják a kapcsolatot.
