Hal a tortán: Megvan az eheti győztes, duplázta a sikereket

A Hal a tortán e heti epizódjai elképesztően látványos és szívhezszóló pillanatokat tartogattak a nézők számára, ugyanis ezúttal olyan sztárcsemetéké volt a főszerep, akik mindezidáig nem ismerték egymást személyesen, csak hírből. A hírességek híres gyerekei ezúttal főzési tudásukat mutathatták meg a nagyvilágnak és egymásnak. Fekete Miki, Kóbor Léna, Kárpáti Rebeka, Nagy Hunor és Kerényi Miklós Máté kifejezetten egyedi csapatot alkottak.

Hal a tortán: A sztárcsemeték kifejezetten jól érezték magukat egymás társaságában a héten (fotó: Tv2)

Hal a tortán: Kiskero nem először zsebelte a trófeát

Mint azt a nézők már megszokhatták, ezúttal is akadtak nem várt fordulatok és olyan problémák a főzés során, amire a versenyzők nem feltétlenül számítottak. Az e heti csapat munkáját ráadásul az is nehezítette, hogy a szereplők sosem találkoztak még, így az első napon az ismerkedés nehézségeivel szembe kellett nézniük; jóllehet, mindannyian nyitott és jókedélyű személyiségek. A hét utolsó napján Kerényi Miklós Máté próbálta meg lenyűgözni vendégeit, ami a jelek szerint sikerült is neki, ugyanis ő kapta a legtöbb pontot a többiektől, vagyis ő kapta meg a trófeát Gáspár Beától. Kiskero a győzelem kapcsán elárulta, hogy korábban volt már egy Hal a tortán, amit megnyert, de ezúttal is nagyon örült a megtiszteltetésnek.

A meglepő a dologban az, hogy maga a vacsora meglehetősen vegyes véleményezést kapott, a pontozásnál mintha mindenki szerette volna figyelembe venni az igyekezetet is. Az előétel szenzációs volt, Fekete Miki végre ehetett húst is a tökéletesen elkészített tatár beaf steak-nek köszönhetően, a héten a harmadik húsleves azonban már érthető okokból feszegette a határokat. Főétel gyanánt paradicsomos húsgombóc érkezett az asztalra, ami már abszolút nem nyerte el senki tetszését, s bár fogyasztottak belőle, senki nem volt tőle hasraesve igazán. A desszert valamiféle pudingnak készült, ez azonban állagában inkább egy folyékony vaníliás tejre hasonlított, ráadásul Kiskero még külön tányért sem hozott hozzá, mindenkinek a nagy tálból kellett csemegéznie.

A hab a tortán szó szerint egy klasszikus, habos sütemény volt, ami viszont tényleg az est fénypontjává avanzsálta magát.