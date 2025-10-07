Hajdú Péter megszólalt az Árulók botrányról: Mindenképpen bíróságra fogok menni

Hajdú Péter nem kertelt! A műsorvezető indulatosan azt mondta a Borsnak, 25 éve van benne aktívan a televíziózás világában, de megközelítőleg sem történt vele olyasmi, amit az Árulók miatt kell most átélnie.
Azoknak, akik netán lemaradtak volna a botrányról, először összegezzük egy kicsit, mi is történt a nyomozós reality legutóbbi adásában, ami miatt Hajdút szabályszegéssel vádolták és kötbér fizetésére kötelezték.
Nos, Hajdú Péter gyilkos volt, azaz az Árulók trióját erősítette Korom Gábor és Péterfy Bori mellett. Hétfő este kiszavazták őt a kerekasztal beszélgetést követően. Kiesése utáni búcsúbeszédében pedig gyakorlatilag elmondta a többi játékosoknak, hogy az, aki őt „elárulta”, (azaz Korom Gábor) szintén gyilkos - vagy legalábbis az RTL szerkesztői ezt így értelmezték.
„Az Árulók tudják, hogy kik az Árulók és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe, az hogy: Te is fiam, Brutus!” – mondta Hajdú. Igaz, nevet nem mondott, de ebből könnyű kitalálni, hogy a kutyatréner Korom Gáborra gondolt, aki szintén gyilkos a műsorban, de – mondhatni – hadjáratot indított a műsorvezető ellen, ahelyett, hogy szövetségben maradt volna vele.
Az RTL álláspontja szerint Hajdú a Julius Caesartól vett idézettel megszegte a titoktartásra vonatkozó szabályokat, ezért a csatorna kötbér megfizetését tervezi vele szemben. A történtek nagy port kavartak a műsor rajongói között is, akik a közösségi médiában vitatják, valóban szabályszegésről volt-e szó.
A Bors elérte a témában Hajdú Pétert, aki hangot adott csalódottságának és felháborodásának.
„Ez olyan szinten arcpirító, ami történt! Tegnap este kaptam egy e-mailt, amiben nincs is semmi indoklás, hogy fizessek kötbért, mert szerződést szegtem. Hallom most a narratívát, én őszintén mondom, nem értem. Huszonöt éve televíziózom, de ilyet még nem tapasztaltam. Kezdjük ott, hogy a Gábor jött nekem, a Gábor az árulótársát elárulta, hogy ő tudja, hogy én áruló vagyok, mert ő nyomozott. Ezen lehet polemizálni, hogy ez moralitás szempontjából, vagy jogi szempontból milyen, de hogy én ebbe az egész képbe hogy kerültem be... merthogy, ha még a Gábort gyanúsítják, azt megértem. De én kiálltam az igazság körébe, és ugye ez a játék arról szól, hogy meggyanúsított engem a Gábor, de hát a többiek szavaztak ki, akikkel én egész nap együtt jópofáskodtam”
- méltatlankodott Hajdú Péter Árulók-beli búcsúja kapcsán, majd így folytatta:
„Ők egyszer nem jöttek oda, hogy meggyanúsítsanak, a kerekasztalnál egyszer sem kérdeztek fel, hogy: Figyelj, Péter, te áruló vagy? Páran igen, de volt egy csomó olyan ember, akiről én azt hittem, hogy nem rám fogja tenni. Ehhez képest ők rám szavaztak és kiszavaztak. Még el is kezdtem magyarázni, hogy az árulók tudják, hogy árulók, miért nem nekem hittetek, gyerekek? Nyilván azokra gondoltam, akikkel jóban voltam. A Beára, a Józan Lacira, a Szinetár Dórira, akik rám szavaztak, még a Bea mondta is, hogy remélem, gyilkos vagy, de nem kérdezett meg. Ezért én azt mondtam, hogy: Te is fiam, Brutus. Ha azt mondtam volna, hogy: Gábor, te árulóként lelepleztél engem, gratulálok, áruló vagyok - akkor nem kérdés, szerződést szegtem, de nem is mondtam semmit a Gáborra. Tehát ez olyan szinten arcpirító és döbbenetes, hogy én nem értem, hogy hogy csinálhat bárki ilyet ebben a szakmában. Én még ilyet az életemben nem láttam” - fejezte ki mély döbbenetét Hajdú.
„Semmilyen szinten nem vagyok hajlandó erről tárgyalni, ez bíróság. Annyira arcpirító, hogy ez minden szinten bíróság. Mindennek van határa, és ez most elérte azt a határt nálam, hogy mindenképpen bíróságra fogok menni, ez nonszensz” - jelentette ki határozottan Hajdú Péter műsorvezető.
A Balázsék című rádióműsor kedd reggeli adásában kapcsolták a témában Nyári Gábort, az Árulók producerét.
Szerinte „amit Péter mondott, nagyon direkt, ezek tények. Megengedhetetlen, rendkívül csalódást keltő”.
„Nekem mindvégig volt egy ilyen furcsa érzésem, már a játék kezdetekor is, a játék alatt is, hogy a Péter valamiért, ismeretlen okból, nem érti teljesen a szabályokat. És nem értette, hogy mi a különbség az áruló által a játékban tanúsított árulás és az igazság körében tett árulás között. Ő nagyon megharagudott a Gáborra, részben okkal, vagy bizonyos mértékig érthetően, azért, mert hátba támadta, de egyébként teljesen szabályosan. Az erre adott reakciója is azt mutatja, hogy most sem érti teljesen, miért hibázott.”
Majd kitért a szabályzatra is, amely alapján Hajdútól pénzt követelnek.
„Játékon belül egy árulónak muszáj úgy tennie, mintha ártatlan lenne. Ez a játékának a lényege, hogy folyamatosan színlel. És mit csinál egy ártatlan? Nyomoz. És, ha én titkos gyilkosként leleplezem az árulótársamat, akkor semmi mást nem csináltam, mint ártatlanként nyomoztam. Nem azzal leplezem le az árulótársamat, hogy ő azért áruló, mert én is az vagyok, ezt a szabálykönyv is tartalmazza, hogy ilyen állítást nem tehet, mert abban a pillanatban értelmét veszti a játék és véget ér”
- mondta Nyári Gábor.
