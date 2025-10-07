Hajdú Péter megszólalt az Árulók botrányról: Mindenképpen bíróságra fogok menni

Hajdú Péter nem kertelt! A műsorvezető indulatosan azt mondta a Borsnak, 25 éve van benne aktívan a televíziózás világában, de megközelítőleg sem történt vele olyasmi, amit az Árulók miatt kell most átélnie.

Hajdú Péter arcpirítónak titulálta az Árulók miatt kialakult helyzetet (Fotó: YouTube)

Azoknak, akik netán lemaradtak volna a botrányról, először összegezzük egy kicsit, mi is történt a nyomozós reality legutóbbi adásában, ami miatt Hajdút szabályszegéssel vádolták és kötbér fizetésére kötelezték.

Nos, Hajdú Péter gyilkos volt, azaz az Árulók trióját erősítette Korom Gábor és Péterfy Bori mellett. Hétfő este kiszavazták őt a kerekasztal beszélgetést követően. Kiesése utáni búcsúbeszédében pedig gyakorlatilag elmondta a többi játékosoknak, hogy az, aki őt „elárulta”, (azaz Korom Gábor) szintén gyilkos - vagy legalábbis az RTL szerkesztői ezt így értelmezték.

„Az Árulók tudják, hogy kik az Árulók és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe, az hogy: Te is fiam, Brutus!” – mondta Hajdú. Igaz, nevet nem mondott, de ebből könnyű kitalálni, hogy a kutyatréner Korom Gáborra gondolt, aki szintén gyilkos a műsorban, de – mondhatni – hadjáratot indított a műsorvezető ellen, ahelyett, hogy szövetségben maradt volna vele.

Az RTL álláspontja szerint Hajdú a Julius Caesartól vett idézettel megszegte a titoktartásra vonatkozó szabályokat, ezért a csatorna kötbér megfizetését tervezi vele szemben. A történtek nagy port kavartak a műsor rajongói között is, akik a közösségi médiában vitatják, valóban szabályszegésről volt-e szó.

Hajdú Péter megtörte a csendet: arcpirító, ami történt

A Bors elérte a témában Hajdú Pétert, aki hangot adott csalódottságának és felháborodásának.

„Ez olyan szinten arcpirító, ami történt! Tegnap este kaptam egy e-mailt, amiben nincs is semmi indoklás, hogy fizessek kötbért, mert szerződést szegtem. Hallom most a narratívát, én őszintén mondom, nem értem. Huszonöt éve televíziózom, de ilyet még nem tapasztaltam. Kezdjük ott, hogy a Gábor jött nekem, a Gábor az árulótársát elárulta, hogy ő tudja, hogy én áruló vagyok, mert ő nyomozott. Ezen lehet polemizálni, hogy ez moralitás szempontjából, vagy jogi szempontból milyen, de hogy én ebbe az egész képbe hogy kerültem be... merthogy, ha még a Gábort gyanúsítják, azt megértem. De én kiálltam az igazság körébe, és ugye ez a játék arról szól, hogy meggyanúsított engem a Gábor, de hát a többiek szavaztak ki, akikkel én egész nap együtt jópofáskodtam”