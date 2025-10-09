„Te is fiam, Brutus” – Hajdú Péter ismét megszólalt az Árulók botrányról, karaktergyilkosságot emleget

Óriási port kavart Hajdú Péter távozása az Árulók című műsorból! Mint ismert, a műsorvezetőnek az október 6-i adás végén kellett távoznia, miután a kerekasztal során a játékostársai őt szavazták ki, és ezzel először fogtak gyilkost a nyomozós reality során.
Igen ám, de Hajdú Péter a kiesése utáni búcsúbeszédében pedig gyakorlatilag elmondta a többi játékosoknak, hogy az, aki őt „elárulta”, (azaz Korom Gábor kutyatréner) szintén gyilkos – vagy legalábbis az RTL szerkesztői ezt így értelmezték.
„Az Árulók tudják, hogy kik az Árulók és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe, az hogy: Te is fiam, Brutus!” – mondta Hajdú. Igaz, nevet nem mondott, de ebből könnyű kitalálni, hogy Korom Gáborra gondolt, aki szintén gyilkos a műsorban, de – mondhatni – hadjáratot indított a műsorvezető ellen, ahelyett, hogy szövetségben maradt volna vele.
Hajdú Péter elmondása szerint a májusi forgatást követően senki nem jelezte neki a csatorna részéről, hogy szabályt szegett volna. Így teljesen gyanútlan volt, amikor hétfőn, pont az ominózus adás napján váratlanul kapott egy e-mailt, amelyben az áll, hogy szerződést szegett és kötbért kell fizetnie. Hajdú teljesen felháborodott a történtek miatt, a Borsnak azt mondta, 25 éve van jelen a televíziózásban, de ilyennel még soha életében nem találkozott.
„Ez olyan szinten arcpirító, ami történt! Tegnap este kaptam egy e-mailt, amiben nincs is semmi indoklás, hogy fizessek kötbért, mert szerződést szegtem. Hallom most a narratívát, én őszintén mondom, nem értem. Huszonöt éve televíziózom, de ilyet még nem tapasztaltam. Kezdjük ott, hogy a Gábor jött nekem, a Gábor az árulótársát elárulta, hogy ő tudja, hogy én áruló vagyok, mert ő nyomozott. Ezen lehet polemizálni, hogy ez moralitás szempontjából, vagy jogi szempontból milyen, de hogy én ebbe az egész képbe hogy kerültem be... merthogy, ha még a Gábort gyanúsítják, azt megértem. De én kiálltam az igazság körébe, és ugye ez a játék arról szól, hogy meggyanúsított engem a Gábor, de hát a többiek szavaztak ki, akikkel én egész nap együtt jópofáskodtam”
– háborgott Hajdú, hozzátéve, hogy mindenképpen bíróságra megy a történtek után.
Bár a tévés azt mondta, nem beszél már többet a témáról, majd a bíróságon kiderül, kinek van igaza, csütörtökön délelőtt egy videóban ismét ismertette az álláspontját. Karaktergyilkosságot emleget! Mindeközben az Árulók producere, Nyári Gábor azt mondta a Balázsék keddi adásában, hogy Hajdú Péter nem érti a szabályokat.
„Ahogy telnek a napok, egyre kevesebben emlékeztek, emlékeznek arra, hogy mi történt valójában, és egyre több ember szívja magába ezt a hazug, Nyári Gábor által terjesztett narratívát. Nekem nincs más eszköz a kezemben, minthogy elmondjam újra és újra az igazamat, és mivel bíróság elé citálnak majd, a bíróságon is elmondjam ugyanezt. Majd a bíróság el fogja dönteni, hogy kinek van igaza és ki hazudik, de azért van egy-két nagyon fontos dolog, amire szeretnék kitérni. Az egyik például az, hogy ha én hibát követtem el májusban, és én egy szerződéses partnere vagyok egy produkciónak, és napokig ott vagyok bezárva ebben az egyébként fantasztikus játékban, mert azt ne vegyük el ettől a műsortól, hogy ez egy fantasztikus játék, egy fantasztikus formátum, nem Nyári Gábor ötlete, elképzelhető, hogy az ember hibázik, akkor én még az utolsó üzleti partneremnek is lehetőséget adok, hogy tisztázza magát, ha bármilyen félreérthető dolgot követett el. Felhívom, leülök vele, megbeszélem vele. Hozzáteszem, nem követtem el hibát, de ha követtem volna, akkor is ez lenne a normális hozzáállás, és nem az, hogy májustól októberig nem szólnak hozzám”
– kezdi videójában Hajdú Péter Árulók témában, hozzátéve: fogalma sem volt arról, hogy szerződést szegett.
Íme a teljes felvétel!
