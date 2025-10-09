„Te is fiam, Brutus” – Hajdú Péter ismét megszólalt az Árulók botrányról, karaktergyilkosságot emleget

Óriási port kavart Hajdú Péter távozása az Árulók című műsorból! Mint ismert, a műsorvezetőnek az október 6-i adás végén kellett távoznia, miután a kerekasztal során a játékostársai őt szavazták ki, és ezzel először fogtak gyilkost a nyomozós reality során.

Hajdú Péter mélyen felháborodott az Árulók botrány miatt, bíróságra megy

(Fotó: YouTube)

Igen ám, de Hajdú Péter a kiesése utáni búcsúbeszédében pedig gyakorlatilag elmondta a többi játékosoknak, hogy az, aki őt „elárulta”, (azaz Korom Gábor kutyatréner) szintén gyilkos – vagy legalábbis az RTL szerkesztői ezt így értelmezték.

„Az Árulók tudják, hogy kik az Árulók és kik az Ártatlanok. Az Ártatlanok nem tudnak semmit. A ma estéről nekem csak egy mondat jut eszembe, az hogy: Te is fiam, Brutus!” – mondta Hajdú. Igaz, nevet nem mondott, de ebből könnyű kitalálni, hogy Korom Gáborra gondolt, aki szintén gyilkos a műsorban, de – mondhatni – hadjáratot indított a műsorvezető ellen, ahelyett, hogy szövetségben maradt volna vele.

Hajdú Pétert szerződésszegéssel vádolja az RTL, kötbér fizetésére kötelezték

Hajdú Péter elmondása szerint a májusi forgatást követően senki nem jelezte neki a csatorna részéről, hogy szabályt szegett volna. Így teljesen gyanútlan volt, amikor hétfőn, pont az ominózus adás napján váratlanul kapott egy e-mailt, amelyben az áll, hogy szerződést szegett és kötbért kell fizetnie. Hajdú teljesen felháborodott a történtek miatt, a Borsnak azt mondta, 25 éve van jelen a televíziózásban, de ilyennel még soha életében nem találkozott.

„Ez olyan szinten arcpirító, ami történt! Tegnap este kaptam egy e-mailt, amiben nincs is semmi indoklás, hogy fizessek kötbért, mert szerződést szegtem. Hallom most a narratívát, én őszintén mondom, nem értem. Huszonöt éve televíziózom, de ilyet még nem tapasztaltam. Kezdjük ott, hogy a Gábor jött nekem, a Gábor az árulótársát elárulta, hogy ő tudja, hogy én áruló vagyok, mert ő nyomozott. Ezen lehet polemizálni, hogy ez moralitás szempontjából, vagy jogi szempontból milyen, de hogy én ebbe az egész képbe hogy kerültem be... merthogy, ha még a Gábort gyanúsítják, azt megértem. De én kiálltam az igazság körébe, és ugye ez a játék arról szól, hogy meggyanúsított engem a Gábor, de hát a többiek szavaztak ki, akikkel én egész nap együtt jópofáskodtam”