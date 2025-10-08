Az Árulók új része is Hajdú Péter igazát bizonyítja: „Van egy producer, aki gátlás nélkül kitalált egy hazugságot”

Hajdú Péter gyilkosként tett „Te is fiam, Brutus?” kijelentése nagy port kavart a médiában, hiszen a műsor producere szabályszegésnek titulálta azt. A műsorvezető mélységesen felháborodott ezen, hiszen ez szerinte csak aljas rágalom, ami miatt jogi lépéseket is fog tenni. Az Árulók tegnapi része pedig ismét őt igazolja, egy újabb közleményben erre rá is világított.
Hajdú Péter Instagram-oldalán, videóban üzent követőinek, na meg persze a műsor nézőinek, ahol ismét részletesen elmagyarázta a történteket.
„Még egyszer és utoljára szeretném elmondani az álláspontom az Árulók című műsorral kapcsolatban. A történet arról szól, hogy májusban felvettünk egy műsort, a címe Árulók, ahol ártatlanok és árulók küzdenek egymással. Péterfy Bori, Korom Gábor és én árulók lettünk, de a tegnap előtti adásban, a kerekasztal ceremóniánál az áruló társam, Korom Gábor bedobta azt, hogy én is áruló, vagy ha úgy tetszik, gyilkos vagyok és fogjunk ma árulót, szavazzuk ki Hajdú Pétert” – kezdte a tévés.
Azon lehet moralizálni, hogy ez mennyire erkölcsös lépés Gábor részéről, de ő így játszotta ezt a játékot. Nyilván polemizálni is lehet azon, hogy ennek van-e valamilyen jogi relevanciája, de az nem az én dolgom, az a műsorgyártó cég feladata. De a műsorgyártó cég úgy döntött, jelesül, Nyári Gábor producer, hogy én szegtem meg a játékszabályokat. Ezért tegnap este, az adás napján, kaptam egy számlát és egy rövid levelet, hogy fizessek X forint kötbért, mert megszegtem a játékszabályokat
– mesélte az előzményeket.
A Frizbi TV atyja arra is igyekezett rávilágítani, hogy az Árulók forgatása, azaz május óta, ez a probléma szóba sem került, csak most, ahogy adásba került az adott rész.
„Nem indokolták meg, hogy hol és mikor szegtem szabályt, de aztán megtudtam, és el is mondta például a Balázsék című műsorban, hogy az igazság körében. Ez Nyári Gábor narratívája, vagy ha úgy tetszik, Nyári Gábor hazugsága, amit kitalált, és ez döbbenetes. 25 éve vagyok televíziós és én ilyet még nem láttam. Az igazság körében el lehet mondani az embernek a véleményét, pár mondatot lehet mondani a játékról” – fejtegette Péter.
„Én is így tettem, de nem mondtam azt, hogy Gábor, te gyilkosként elárultál engem, a gyilkos társadat, mert akkor játékszabályt és szerződést szegtem volna. A többiekhez szóltam, azokhoz a játékostársakhoz, akik Gábornak hittek és nem nekem, és akik kiszavaztak végül. Volt olyan az asztalnál, akivel napközben még jópofáskodtunk egymással, és egyszer sem kérdezte meg, hogy Peti, nekem ez vagy az gyanús volt, ami nekem nagyon rosszul esett, hiszen ők csatlakoztak, úgy, hogy én nem gondoltam volna róluk” – folytatta.
Ez az igazság, és ezzel szemben van egy producer, aki gátlás nélkül kitalált egy hazugságot, és a sajtóban, a nyilvánosság előtt ezt terjeszti rólam. Május óta, soha, egyetlen egy alkalommal nem kérdezett meg sem ő, sem az ügyvédje, sem a produkciós cég, sem az RTL, arról, hogy esetleg én akkor mit gondoltam
– jelentette ki.
Mindezek mellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő részben, azaz az Árulók keddi adásában sem került szóba olyasmi, ami bizonyítaná a szabályszegést.
„A szerződésszegés egy egzakt dolog, tehát ahhoz azt kellett volna mondanom, hogy: Gábor, te elárultál engem, mint a gyilkos társam, és akkor utána a játékosokban felmerült volna, hogy Gábor a másik gyilkos, és erről szólt volna utána a diskurzus, de nem erről szólt. Sőt, a kis interjúkban sem feltételezte senki azt, hogy Gábor gyilkos. Szóval elképesztően bántó ez a dolog, de nyilván ennek lesznek jogi konzekvenciái, és megtesszük a szükséges lépéseket, kártérítési ügyben is. Ezt most végig fogjuk csinálni, mert ilyet nem lehet” – szögezte le határozottan Hajdú.
Az énekesnő szintén helyet kapott az Árulók szereplői között, és akárcsak Peti, ő is a gyilkosok csapatát erősíti. Ennek ellenére a ma reggeli Bochkorban elárulta, hogy egykori szövetségesével ért egyet abban, hogy kijelentése korántsem volt egyértelmű, és nem is befolyásolta a többi játékos véleményét, még a következő napon sem.
Annak a flowja, hogy itt végre gyilkost fogott valaki, elmosta, amit Peti mondott. Ezt mindenki az agyában valahova hátra elrakta, amit fantasztikus volt nézni egyébként. Egy csomó olyan beszélgetésem volt, hogy ez biztosan csak Péterre vonatkozott, és Gábor a hős, szóval ezt teljesen el is felejtették
– mondta Péterfy Bori Bochkor Gábornak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.