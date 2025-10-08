Az Árulók új része is Hajdú Péter igazát bizonyítja: „Van egy producer, aki gátlás nélkül kitalált egy hazugságot”

Hajdú Péter gyilkosként tett „Te is fiam, Brutus?” kijelentése nagy port kavart a médiában, hiszen a műsor producere szabályszegésnek titulálta azt. A műsorvezető mélységesen felháborodott ezen, hiszen ez szerinte csak aljas rágalom, ami miatt jogi lépéseket is fog tenni. Az Árulók tegnapi része pedig ismét őt igazolja, egy újabb közleményben erre rá is világított.

Hajdú Péter szabályt szegett az Árulókban? Most ismét reagált az aljas vádakra Fotó: Kunos Attila / Hot archívum

Hajdú Péter Instagram-oldalán, videóban üzent követőinek, na meg persze a műsor nézőinek, ahol ismét részletesen elmagyarázta a történteket.

„Még egyszer és utoljára szeretném elmondani az álláspontom az Árulók című műsorral kapcsolatban. A történet arról szól, hogy májusban felvettünk egy műsort, a címe Árulók, ahol ártatlanok és árulók küzdenek egymással. Péterfy Bori, Korom Gábor és én árulók lettünk, de a tegnap előtti adásban, a kerekasztal ceremóniánál az áruló társam, Korom Gábor bedobta azt, hogy én is áruló, vagy ha úgy tetszik, gyilkos vagyok és fogjunk ma árulót, szavazzuk ki Hajdú Pétert” – kezdte a tévés.

Azon lehet moralizálni, hogy ez mennyire erkölcsös lépés Gábor részéről, de ő így játszotta ezt a játékot. Nyilván polemizálni is lehet azon, hogy ennek van-e valamilyen jogi relevanciája, de az nem az én dolgom, az a műsorgyártó cég feladata. De a műsorgyártó cég úgy döntött, jelesül, Nyári Gábor producer, hogy én szegtem meg a játékszabályokat. Ezért tegnap este, az adás napján, kaptam egy számlát és egy rövid levelet, hogy fizessek X forint kötbért, mert megszegtem a játékszabályokat

– mesélte az előzményeket.

Hajdú Péter szabályszegését a műsor fejleményei sem támasztják alá, ezért a tévés jogi lépéseket tesz (Fotó: YouTube)

Hajdú Péter kötbér fizetési kötelezettségére csak most derült fény?

A Frizbi TV atyja arra is igyekezett rávilágítani, hogy az Árulók forgatása, azaz május óta, ez a probléma szóba sem került, csak most, ahogy adásba került az adott rész.

„Nem indokolták meg, hogy hol és mikor szegtem szabályt, de aztán megtudtam, és el is mondta például a Balázsék című műsorban, hogy az igazság körében. Ez Nyári Gábor narratívája, vagy ha úgy tetszik, Nyári Gábor hazugsága, amit kitalált, és ez döbbenetes. 25 éve vagyok televíziós és én ilyet még nem láttam. Az igazság körében el lehet mondani az embernek a véleményét, pár mondatot lehet mondani a játékról” – fejtegette Péter.