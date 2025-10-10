„Nem kell több, csak annyi, hogy egy kicsit fellélegezzek!” – a Bors megtudta, így él most a csőd közelébe jutott Galla Miklós

A Karinthy-gyűrűs művész mindig is különc volt, de mostanában inkább a túlélés, semmint az önkifejezés határozza meg a mindennapjait. Galla Miklós saját bevallása szerint már rég nem dúskál a javakban, sőt, anyagi szempontból kifejezetten szerény körülmények között él. Helyzetén az sem segít, hogy hónapok óta szenved és aludni sem tud. Most otthonában fogadta lapunk munkatársát.
Miklós nemrégiben egykori kollégája és jó barátja, Laár András példáját követve segítséget kért rajongóitól. Galla Miklós Facebook-oldalán aktivizálódtak is a követői: anyagilag sok támogatást kapott, de sajnos ez még mindig nem elég az egykori nagy nevettetőnek.
Magamtól nem jutott volna ez eszembe, de Andrásnál láttam. Ha ez az ötlet nem jön, kétségbe estem volna. Ha lenne még egymillió forintom, az sokat segítene. Nem kell több, csak annyi, hogy egy kicsit fellélegezzek. Ki tudnám fizetni az adóságaim és maradna pénzem ételre. Azzal segíthetnének az emberek, ha még többet utalnának. Az adótartozásom így megoldódna. Nekem nem jelent problémát, ha segítséget kell kérnem, hát, meg is tettem, teszem. Én pozitív, optimista és naiv vagyok
– vallotta be Galla Miklós a Borsnak.
A humorista teljes kétségbeeséssel áll a kialakult helyzet előtt, de humora és szenvedélye még mindig a régi. Egy szerény lakásban él, visszafogott, de kaotikus körülmények között, azonban így is megőrizte a jellegzetes, finom öniróniáját.
Az egykori L’art pour l’art Társulat tagjai közül sokan mára más utakat járnak, de Galla Miklós szavai alapján nincs benne rossz érzés egykori társai iránt. Különösen Laár András felé érez hálát, aki a hírek szerint anyagilag is segítette őt.
Nagyon hálás vagyok Laárnak, az utalása jól esett, és egyáltalán nincs bennem harag a múlt miatt, sőt, miért is lenne. Nekem adta a gyűrűt is, miért lenne harag, épp ellenkezőleg, szeretem őt. Egy hónapja beszéltünk, barátságos beszélgetés volt, baráti a viszonyunk is. Örülök, hogy ennyi év után is számíthatok rá
– mondta Galla meghatottan.
A humorista szerint a segítség nemcsak anyagi, hanem lelki támaszt is jelentett számára. Az, hogy valaki figyel rá, komoly erőt ad neki a mindennapokban.
Bár az internet kegyetlen tud lenni, Galla Miklós szinte kizárólag pozitív üzeneteket kap a rajongóktól. A háttérben azonban van egy apró titok, ami ezt részben megmagyarázza.
Van egy emberem, aki figyeli a kommenteket. A negatívakat törli, mert nem szeretném, ha a rosszindulat megmérgezné a napjaimat. Így én azt mondom, negatív erre nem érkezett, hogy én pénzt kérek. Nem nézek semmilyen negatívat, nem és nem
– mesélte felháborodva.
A közösségi oldalakon így csak a kedves, támogató üzenetek maradnak fenn, amitől a humorista szerint sokkal jobb a közérzete.
Miközben más talán már feladta volna, Galla Miklós továbbra is próbál derűt vinni a mindennapjaiba. A lakása tele van régi festményekkel, régmúltból származó relikviákkal.
A humor mindig is a részem volt, és marad is. Amíg nevetni tudok magamon, addig nincs nagy baj, a humor az életem része maradt, ahogy a művészet is, most is van kedvenc festményem, amit a hétköznapi dolgok inspiráltak. Hogy mi vagyok? Humorista, előadóművész, színész, zeneszerző, dalszövegíró absztrakt festő, regényíró és fordító. És azért csinálom mindezt, mert élvezem. Mindent csak örömből teszek és nekem minden játék, egy színész sem este dolgozik, este csak játszik
– fogalmazott. Galla Miklós fiatalon is pont ezeket az elveket vallotta egyébiránt. A rajongói szerint épp ez a hozzáállás teszi őt különlegessé: önazonos, sebezhető, de mindig őszinte.
Nem elég, hogy helyzete kilátástalan, meg kell küzdenie egészségét támadó nehézségekkel is. Négy hónapja csuklik és emiatt aludni sem tud, minden napja egy küzdelem:
Elalvás előtt beveszem az altatókat. Mert máshogy nem tudok aludni. Most is alig aludtam. Négy hónapja csuklom, be akarok kerülni a korházba, hogy megműtsenek. Most is csuklom. Nem segített az élesztő sem, semmi sem. Az orvosok sem tudnak segíteni, voltam én már mindenhol. Most tehát minden problémámat felülírja az, hogy csuklom, ez egy olyan borzalmas állapot, aminek nem látom a végét, ezt szeretném megoldani
A beszélgetés végén a humorista elcsendesedett. Bár elismeri, hogy a pénz hiánya megnehezíti az életet, mégis úgy érzi, egészségi állapota rosszabb, mint bármilyen anyagi csőd.
Ahogy Galla Miklós fogalmazott: „Ha jön az egymillió, jó lesz, ha nem, akkor is mosolygok.”
Egy biztos: az ország egyik legkülöncebb humoristája még mindig képes nevetést és emberséget csempészni a legnehezebb helyzetekbe is.
