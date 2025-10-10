„Nem kell több, csak annyi, hogy egy kicsit fellélegezzek!” – a Bors megtudta, így él most a csőd közelébe jutott Galla Miklós

A Karinthy-gyűrűs művész mindig is különc volt, de mostanában inkább a túlélés, semmint az önkifejezés határozza meg a mindennapjait. Galla Miklós saját bevallása szerint már rég nem dúskál a javakban, sőt, anyagi szempontból kifejezetten szerény körülmények között él. Helyzetén az sem segít, hogy hónapok óta szenved és aludni sem tud. Most otthonában fogadta lapunk munkatársát.

Galla Miklós segítséget kért rajongóitól (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Galla Miklós élete a csőd közelében

Miklós nemrégiben egykori kollégája és jó barátja, Laár András példáját követve segítséget kért rajongóitól. Galla Miklós Facebook-oldalán aktivizálódtak is a követői: anyagilag sok támogatást kapott, de sajnos ez még mindig nem elég az egykori nagy nevettetőnek.

Magamtól nem jutott volna ez eszembe, de Andrásnál láttam. Ha ez az ötlet nem jön, kétségbe estem volna. Ha lenne még egymillió forintom, az sokat segítene. Nem kell több, csak annyi, hogy egy kicsit fellélegezzek. Ki tudnám fizetni az adóságaim és maradna pénzem ételre. Azzal segíthetnének az emberek, ha még többet utalnának. Az adótartozásom így megoldódna. Nekem nem jelent problémát, ha segítséget kell kérnem, hát, meg is tettem, teszem. Én pozitív, optimista és naiv vagyok

– vallotta be Galla Miklós a Borsnak.

A humorista teljes kétségbeeséssel áll a kialakult helyzet előtt, de humora és szenvedélye még mindig a régi. Egy szerény lakásban él, visszafogott, de kaotikus körülmények között, azonban így is megőrizte a jellegzetes, finom öniróniáját.

„Hálás vagyok Laárnak, nincs bennem harag”

Az egykori L’art pour l’art Társulat tagjai közül sokan mára más utakat járnak, de Galla Miklós szavai alapján nincs benne rossz érzés egykori társai iránt. Különösen Laár András felé érez hálát, aki a hírek szerint anyagilag is segítette őt.

Nagyon hálás vagyok Laárnak, az utalása jól esett, és egyáltalán nincs bennem harag a múlt miatt, sőt, miért is lenne. Nekem adta a gyűrűt is, miért lenne harag, épp ellenkezőleg, szeretem őt. Egy hónapja beszéltünk, barátságos beszélgetés volt, baráti a viszonyunk is. Örülök, hogy ennyi év után is számíthatok rá

– mondta Galla meghatottan.