Laár András pénzt küld Galla Miklósnak: „Nem hagyom, hogy éhen haljon!”

Néhány napja nagy port kavart Galla Miklós legutóbbi Facebook-posztja, amelyben a művész arról írt, hogy anyagilag nehéz helyzetbe került, és segítséget kér ismerőseitől, rajongóitól. A bejegyzés alatt sokan megosztották saját gondolataikat – volt, aki támogatást ajánlott fel, mások viszont kritikus hangot ütöttek meg. Most azonban régi barátja és pályatársa, Laár András nyújt felé segítő kezet: az ismert előadóművész a Borsnak adott interjúban elmondta, hogy pénzt fog utalni Gallának, és egy új alapítványt is létrehoz a bajba jutott művészek támogatására.

Galla Miklós segítséget kap: miután Laár András kilépett a KFT-ből, ő is pénzt kért a követőitől, most mégis segít Gallának (Fotó: Laár András)

Galla Miklós támogatása

Laár András kendőzetlen őszinteséggel beszélt barátja helyzetéről és saját elhatározásáról. Hozzátette, hogy a döntése nemcsak Galla Miklós iránti személyes lojalitásából fakad, hanem abból is, hogy megdöbbentette, mennyire kevés segítséget kapnak a művészek, amikor bajba kerülnek. Hiába voltak nézeteltéréseik, segít Gallának.

Küldök neki kétszázezer forint gyorssegélyt, aztán majd meglátjuk, mennyi kell még. Vannak olyan művészek, akik éhen döglöttek már, mert a társadalom nem nyúl alájuk

– fakadt ki Laár, példaként említve több elhunyt pályatársat is.

Furcsa, de zseniális

Laár András nem titkolja, hogy viszonya Galla Miklóssal az utóbbi években nem volt szoros, de mindig tisztelte őt, mint művészt. Az előadó kitért arra is, hogy bár Galla időnként különös dolgokat csinál, ez nem von le semmit a tehetségéből.

Nem beszélünk gyakran, de mindig is becsültem. A legutóbbi személyes találkozásunk az talán akkor volt, amikor átadtam neki a Karinthy-gyűrűt. Az egyik legtehetségesebb humorista az országban. Nem véletlenül dolgoztam vele annyit. A Galla furcsa ember, de attól még zseniális. Csak nem biztos, hogy én ott akarok lenni a színpadon, miközben ő ezt csinálja. Miközben ő nadrág nélkül áll a színpadon

– tette hozzá nevetve, utalva egykori kollégája szokatlan színpadi megoldásaira.

A szeretet ereje

A zenész-humorista szerint Galla Miklós esete is azt mutatja, hogy az emberek még mindig képesek szívből adni.

Nem veszett ki még a szeretet. Az emberek tudják, hogy nem attól boldogok, hogy pénzük van. A szív megszólal, és aki szeret, az segít. A legtöbb adomány, amit én kaptam, három-négyezer forintos kis összeg volt, tehát nem százezreket kaptam, meg milliókat. Szegény emberek adták, nem a gazdagok. De épp ez mutatja, hogy a szeretet még él

– mondta KFT együttes egykori tagja, aki szerint a társadalomnak vissza kellene térnie az emberi értékekhez.