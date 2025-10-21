"Ezek adják a reményt" – Hogy él valójában? Galla Miklós sosem hallott titkokat árult el magánéletéről

Ki ne ismerné Galla Miklóst, a hazai humor egyik legkülönlegesebb alakját, akit generációk kedveltek a L’art pour l’art Társulatból és szellemes televíziós szerepléseiből? A művész most újra reflektorfénybe került, hiszen a napokban készült vele egy interjú, amelyben őszintén mesélt a Borsnak napi rutinjáról, szokásairól és jövőbeli terveiről. Galla ma is tele van energiával, tervekkel és – mint mindig – öniróniával.
A művész elmondta, hogy napjait tudatosan, mégis szabadon éli. Nem siet, de minden pillanatát megtölti tartalommal.
Hogy néz ki egy napom? Felkelek, van, hogy festek, olvasok, zenélek. Tudatosan, mégis szabadon élem a napjaimat: nem sietek, de minden pillanatomat megtöltöm tartalommal. Reggel az asztalhoz ülök, válaszolok az üzenetekre, mindig olvasom a híreket, a magyar híroldalakat. A Bors online is a napi rutinom része – jó magamról is visszaolvasni a cikkeket. Aztán vannak olyan e-mailek, amiket én kezdeményezek, fontos, hogy kapcsolatban legyek az emberekkel
– mesélte Galla Miklós mosolyogva.
Ebédre – meséli – gyümölcsöt és sajtot fogyaszt, majd délután újra olvas, ezúttal angol nyelvű híroldalakat.
Igen jól tudok angolul, így sok minden elérhető számomra, amit más talán nem is olvas.
Az esték Galla életében nyugodtan telnek. A művész elárulta, hogy napjait rendszerint altatóval zárja, ami számára már a pihenés szertartásához tartozik. A rutint követve másnap újra kipihenten kezdheti a napot.
Terveim még vannak, persze – sok, majd szépen lassan mind kiderül
– árulta el. Jelenleg is dolgozik munkákon, amelyekben – saját szavai szerint – „az öröm a kulcs”.
Galla úgy véli, hogy a kreatív energia akkor marad élő, ha az ember szívvel-lélekkel teszi, amit szeret.
Mindenhez örömmel állok. Az öröm visz előre, az öröm a legfontosabb.
A humorista szerint a művészet, akár a festészet, akár a zene, gyógyító erejű. Nem titok, hogy az elmúlt időben Galla Miklós betegsége próbára tette a humoristát, de ő sosem veszítette el derűjét. „A humor, az alkotás mindig segít. Ezek adják a reményt.”
Bár Galla Miklós magánélete ritkán kerül szóba, a művész elismeri, hogy családja mindig fontos szerepet töltött be az életében. Galla Miklós családja mindig támogatta, mellette álltak, bármit is csinált. Testvérével, akivel gyerekkorában sok közös élményt megosztott, ma is jó kapcsolatot ápol. És pont emiatt: alkot, tervez és mindig tudja, ha bajba kerül lesz ki segítsen neki.
A művész ma is aktív, és minden napját igyekszik tartalommal megtölteni. Legyen szó új festményről, zenéről vagy egy őszinte interjúról, Galla Miklós ma is ugyanazzal a humorral és kíváncsisággal tekint a világra, mint pályája kezdetén.
„Az öröm a kulcs” – ismétli gyakran, és ez talán nemcsak az életfilozófiája, hanem a titka is annak, miért tud ma is mosolyt csalni mindenki arcára.
