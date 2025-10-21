"Ezek adják a reményt" – Hogy él valójában? Galla Miklós sosem hallott titkokat árult el magánéletéről

Ki ne ismerné Galla Miklóst, a hazai humor egyik legkülönlegesebb alakját, akit generációk kedveltek a L’art pour l’art Társulatból és szellemes televíziós szerepléseiből? A művész most újra reflektorfénybe került, hiszen a napokban készült vele egy interjú, amelyben őszintén mesélt a Borsnak napi rutinjáról, szokásairól és jövőbeli terveiről. Galla ma is tele van energiával, tervekkel és – mint mindig – öniróniával.

Galla Miklós interjúban vallott mindennapjairól (Fotó: Máté Krisztián / Bors)

Galla Miklós: tudatosan és szabadon

A művész elmondta, hogy napjait tudatosan, mégis szabadon éli. Nem siet, de minden pillanatát megtölti tartalommal.

Hogy néz ki egy napom? Felkelek, van, hogy festek, olvasok, zenélek. Tudatosan, mégis szabadon élem a napjaimat: nem sietek, de minden pillanatomat megtöltöm tartalommal. Reggel az asztalhoz ülök, válaszolok az üzenetekre, mindig olvasom a híreket, a magyar híroldalakat. A Bors online is a napi rutinom része – jó magamról is visszaolvasni a cikkeket. Aztán vannak olyan e-mailek, amiket én kezdeményezek, fontos, hogy kapcsolatban legyek az emberekkel

– mesélte Galla Miklós mosolyogva.

Napirend és csendes esték

Ebédre – meséli – gyümölcsöt és sajtot fogyaszt, majd délután újra olvas, ezúttal angol nyelvű híroldalakat.

Igen jól tudok angolul, így sok minden elérhető számomra, amit más talán nem is olvas.

Az esték Galla életében nyugodtan telnek. A művész elárulta, hogy napjait rendszerint altatóval zárja, ami számára már a pihenés szertartásához tartozik. A rutint követve másnap újra kipihenten kezdheti a napot.

Festmények, dalok és a jövő – Galla tervei nem fogynak el

Terveim még vannak, persze – sok, majd szépen lassan mind kiderül

– árulta el. Jelenleg is dolgozik munkákon, amelyekben – saját szavai szerint – „az öröm a kulcs”.

Galla úgy véli, hogy a kreatív energia akkor marad élő, ha az ember szívvel-lélekkel teszi, amit szeret.

Mindenhez örömmel állok. Az öröm visz előre, az öröm a legfontosabb.

A humorista szerint a művészet, akár a festészet, akár a zene, gyógyító erejű. Nem titok, hogy az elmúlt időben Galla Miklós betegsége próbára tette a humoristát, de ő sosem veszítette el derűjét. „A humor, az alkotás mindig segít. Ezek adják a reményt.”