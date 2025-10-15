Fodor Rajmund: „A válás után is igyekszünk megtartani a családi egyensúlyt”

A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó igyekszik titokban tartani magánéletét, azonban az utóbbi napokban több újság is megírta: Fodor Rajmund elvált feleségétől. A sportoló először a hot! magazinnak mesélte el: előre tekint, vallja, hogy a gyermekei a legfontosabbak számára, és igyekszik apaként mindent megadni nekik.
A válás után is igyekszünk megtartani a családi egyensúlyt. A gyerekeink szabadon mozoghatnak, és lazán lehetnek itt és az édesanyjuknál is. Eddig is sikerült konszenzusra jutnunk ebben, ezután is erre törekszünk
– kezdte Fodor Rajmund a hot! magazinnak. „Azt gondolom, hogy a gyerekeim iskolázottsága és teljesítménye mögé komoly hátteret tudtam teremteni. Mindketten két idegen nyelvet is beszélnek folyékonyan a magyaron kívül. Mindig családban gondolkodtam, sőt, már a sportkarrierem utolsó része is úgy alakult, hogy központi szerepet játszott a gondolat, hogy apa leszek. A húszas éveim vége felé szerettem volna családot alapítani, majd megérkezett hozzánk a lányom, rá négy évre pedig a kisfiam. Mindketten beszélnek angolul és olaszul, a lányom, Nadin másodéves egyetemista, a fiam, Damian pedig másodikos a gimnáziumban. Lehet mondani, hogy programszerűen jött minden, de ezeket a történeteket az élet adja.”
Az egyértelmű, hogy nem elegáns, ha egy szülő osztályozza a saját teljesítményét. Ezért talán a legnagyobb visszacsatolás az lehet, amikor az édesapa látja, hogy a gyermekei nem kallódnak el, hanem tisztességesen nőnek fel, ebben pedig mindig próbált az arany középúton maradni.
„Abszolút jellemző rám a következetesség a szülő-gyermek relációban. Tudok kellőképpen szigorú lenni, de azt gondolom, inkább a lágyabb szívű apukák táborát erősítem. Minden szülő arra törekszik, hogy mindent megadjon a következő generációnak, és én is mindig azért dolgoztam, hogy megadhassak nekik mindent, amire szükségük van ahhoz, hogy elinduljanak az életben.”
Azontúl, hogy következetes vagyok, és néha a kellő szigor is jelen van, elég sok aspektusban engedékeny vagyok. Az élsport egy kis túlzással olyan, mint a katonaság, hiszen minden időnk percre be van osztva: mikor, hova utazunk, mit és mennyit ehetünk, mikor edzünk. Elképesztően feszített és komoly menetrend, ami mindig teljes odafigyelést igényel a sportolótól. Akarva-akaratlanul az ilyen múlttal rendelkező ember hoz át különböző attitűdöket a családi életbe és a hétköznapjaiba, de a gyerekeknél nincs ilyen fegyelem, mint nálunk volt a sportban akkor
– avatott be bennünket az édesapa.
Rajmund nemcsak az apaságban jeleskedik, de a kutyái is külön helyet foglalnak el a szívében. Chihiro és Manami évek óta bearanyozzák az életüket, és ténylegesen a családja tagjai.
Csodálatos az életem velük. Nem mondom azt, hogy kutya nélkül hülyeség élni, de akkora extra boldogságot és örömöt ad, amit semmihez sem lehet hasonlítani.
– mesélte Fodor Rajmund, majd hozzáfűzte: „Egymást vigasztaljuk vagy jókedvre derítjük, de a kutyáknak van egy terápiás jellegük, ami elképesztő. Chihirót még ajándékba kaptam egy tenyésztőtől, akinél később született az „E” alomból Emanami. Neki gazdát kerestek, mert kiderült, hogy a könyökízületei nem fejlődtek rendesen. Öt orvosból négy letett róla, de volt egy, akinek sikerült meggyógyítania az egyik ízületét. Éjszakára beengedjük őket: kétszintes a házunk, így az alsó szinten szabadon lehetnek bárhol. Senkit sem haraptak meg soha, iskolázott kutyák, hiszen éveken keresztül jártunk velük kutyaiskolába. Az akitáról azt kell tudni, hogy egygazdás fajta, emiatt szerintem én vagyok a falkavezér számukra, de simán lehet, hogy a kisfiamat nézték ki éppen vezérnek. Nem arányos, hogy hármunk közül ki mennyi időt van velük, de gyönyörű, japán vérvonalból származó akitákról van szó, akik amellett, hogy a fajtájukból adódóan kicsit konokok és önfejűek, mégis nagyon szeretik egymást és bennünket is” – tette hozzá.
A TV2 Ázsia Expresszében Ungvári Miklós cselgáncsozóval képviselték az olimpikonokat. Egészen a döntőig meneteltek! Egy korábbi sportos reality műsorban ismerték meg egymást – onnan eredeztethető a szorosabb barátság –, és itt is hamar megtalálták a közös hangot.
„Azért az nem jellemző, hogy heti-havi rendszerességgel összejárnánk. De ha kimarad néhány hét, hónap úgy, hogy nem hallunk egymás felől, de látom, hogy Ungi hív, nagy örömmel veszem fel a telefont, és beszéljük át az elmúlt hetek, hónapok történéseit” – mesélte a háromszoros olimpiai bajnok pólós.
