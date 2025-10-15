Fodor Rajmund: „A válás után is igyekszünk megtartani a családi egyensúlyt”

A kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó igyekszik titokban tartani magánéletét, azonban az utóbbi napokban több újság is megírta: Fodor Rajmund elvált feleségétől. A sportoló először a hot! magazinnak mesélte el: előre tekint, vallja, hogy a gyermekei a legfontosabbak számára, és igyekszik apaként mindent megadni nekik.

Fodor Rajmund a Nemzet Aranyai premierjén volt feleségével, lányával és annak udvarlójával (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

A válás után is igyekszünk megtartani a családi egyensúlyt. A gyerekeink szabadon mozoghatnak, és lazán lehetnek itt és az édesanyjuknál is. Eddig is sikerült konszenzusra jutnunk ebben, ezután is erre törekszünk

– kezdte Fodor Rajmund a hot! magazinnak. „Azt gondolom, hogy a gyer­e­keim iskolázottsága és teljesítménye mögé komoly hátteret tudtam teremteni. Mindketten két idegen nyelvet is beszélnek folyékonyan a magyaron kívül. Mindig családban gondolkodtam, sőt, már a sportkarrierem utolsó része is úgy alakult, hogy központi szerepet játszott a gondolat, hogy apa leszek. A húszas éveim vége felé szerettem volna családot alapítani, majd megérkezett hozzánk a lányom, rá négy évre pedig a kisfiam. Mindketten beszélnek angolul és olaszul, a lányom, Na­din másodéves egyetemista, a fiam, Damian pedig másodikos a gimnáziumban. Lehet mondani, hogy programszerűen jött minden, de ezeket a történeteket az élet adja.”

Fodor Rajmund gyerekeiről: „Náluk nincs ilyen fegyelem, mint nálunk volt a sportban”

Fodor Rajmund felesége oldalán sok évnyi házasságot megélt: itt még együtt a család (Fotó: archív / hot! magazin)

Az egyértelmű, hogy nem elegáns, ha egy szülő osztályozza a saját teljesítményét. Ezért talán a legnagyobb visszacsatolás az lehet, amikor az édesapa látja, hogy a gyermekei nem kallódnak el, hanem tisztességesen nőnek fel, ebben pedig mindig próbált az arany középúton maradni.

„Abszolút jellemző rám a következetesség a szü­lő-­gyer­mek relációban. Tudok kellőképpen szigorú lenni, de azt gondolom, inkább a lágyabb szívű apukák táborát erősítem. Minden szülő arra törekszik, hogy mindent megadjon a következő generációnak, és én is mindig azért dolgoztam, hogy megadhassak nekik mindent, amire szükségük van ahhoz, hogy elinduljanak az életben.”

Azontúl, hogy következetes vagyok, és néha a kellő szigor is jelen van, elég sok aspektusban engedékeny vagyok. Az élsport egy kis túlzással olyan, mint a katonaság, hiszen minden időnk percre be van osztva: mikor, hova utazunk, mit és mennyit ehetünk, mikor edzünk. Elképesztően feszített és komoly menetrend, ami mindig teljes odafigyelést igényel a sportolótól. Akarva-akaratlanul az ilyen múlttal rendelkező ember hoz át különböző attitűdöket a családi életbe és a hétköznapjaiba, de a gyerekeknél nincs ilyen fegyelem, mint nálunk volt a sportban akkor

– avatott be bennünket az édesapa.