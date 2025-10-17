Meglepő videó került elő Fésűs Nelly lányáról: Ezt eddig senki sem tudta róla

Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge hatalmas népszerűségnek örvend a közösségi médiában, így bármit tesz, arra rengetegen kíváncsiak. Ám kishúgáról, Elzáról eddig nem sokat lehetett hallani, ami persze annak is betudható, hogy még csak 11 éves. Most azonban kiderült, hogy Fésűs Nelly és Vajtó Lajos gyermeke igazán tehetséges, ráadásul mostantól Pintér Tibor színházában fog tanulni.

Úgy tűnik, Fésűs Nelly családja minden tagja igazán tehetséges, kisebbik lánya is most kezdett színészkedni (Fotó: Instagram)

A Nemzeti Lovas Színház Akadémiája mindig előszeretettel fogadja, és mutatja meg ifjú tehetségeit, ami most sincs másként. Ráadásul ismert sztárcsemete is belekezdett a tanulásba, aki nem más, mint Vajtó Lajos és Fésűs Nelly kislánya, Elza. Az elismert színésznő a Nemzeti Lovasszínház TikTok-oldalán mesélt arról, hogy gyermeke élete álma válhatott valóra azzal, hogy erre a pályára lépett.

Itt vagyunk a Kincsem Parkban, a Nemzeti Lovas Színház Színiakadémiáján, ahol Elza most kezdte el a tanulmányait. Most éppen lovagló órán volt és innen pedig megyünk át a MACIVA Művésztelepére, ahol a színészmesterség óráin fog részt venni. Nagyon boldog. Azt mondta, amikor kicsi volt, hogy ő anyuka lovaglós színésznő szeretne lenni, és azt hiszem, hogy ebben a pillanatban ez az álma megvalósult

– mesélte a videóban Nelly.

Fésűs Nelly Horváth Csenge karrierjét is támogatja a kezdetektől, így természetesen ez kisebbik gyermekével sincs másként (Fotó: Máté Krisztián)

Fésűs Nelly gyermeke gyönyörűen énekel

Bár nővére szintén a közönség, és a kamerák előtt tevékenykedik, de ő inkább a modellkedésben találta meg önmagát, míg a kis Elza már most igazi színész tehetség. A színház ugyanis a felvételi videójából is megosztott néhány részletet, amiből kiderül, hogy a kislány nem csak gyönyörűen énekel, de a szavalásban, sőt már a színészkedésben is nagyon tehetséges, és igazán magabiztos. A rajongók pedig természetesen már most teljesen odavannak érte.

„Milyen tehetséges kislány! Csodaszép, mint az anyukája és a nővére” – írták kommentben.

Nem esett messze a fától, úgy látom! Nem hiába, a gének…

– tették még hozzá.

„Látszik rajta, hogy milyen komolyan gondolja. De még csak most született, mikor nőtt meg ennyire?” – hüledezett még egy hozzászóló, akivel rengetegen egyetértettek.