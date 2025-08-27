Fésűs Nelly lányai, Csenge és Elza tündökölnek a nyaraláson

Fésűs Nelly számára a nyár idén is a családról, a feltöltődésről és a boldog közös pillanatokról szól. A népszerű színésznő gyönyörű lányaival utazott a tengerpartra, és a közösségi oldalán osztott meg lenyűgöző fotókat a nyaralásról. A képek nemcsak a ragyogó napsütést és a család meghitt hangulatát idézik meg, hanem azt is, hogy mennyire hihetetlenül hasonlítanak a lányok gyönyörű édesanyjukra.

Fésűs Nelly lányai anyjuktól örökölték a szépségüket (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Fésűs Nelly lányai gyönyörűbbek, mint valaha

Aki követte már Nelly pályafutását, jól tudja, hogy a színésznő mindig is fontosnak tartotta, hogy a munkája mellett maximálisan ott legyen anyaként is. Két lánya mára már igazi nagylány lett, és egyre többször vonják magukra a figyelmet szépségükkel és kisugárzásukkal. Nelly számára külön öröm, hogy a követők és rajongók rendre kiemelik: a gyerekek szinte a kiköpött másai az édesanyjuknak, aki szintén csodás formában van, és sugárzik a boldogságtól.

A legfrissebb fotókon jól látszik, milyen erős kötelék fűzi össze a testvéreket. Csenge és Elza egymás mellett pózolnak a napfényben, miközben arcukról árad a derű és a fiatalos báj. Nelly mindig is büszke volt arra, hogy lányaiban ott van minden, amit ő is képvisel: nőiesség, kedvesség, nyitottság és persze a szépség. A nyaralós képeken ezt most mindenki saját szemével is láthatja.

Nagyon szép anyukának nagyon szép lányai vannak! Gratulálok!

– írta a képek alá az egyik követője.

Különösen megható, hogy a rajongók észrevették: a kisebbik lánya, Elza arcán már semmi nyoma nincs annak a szörnyű balesetnek, ami évekkel ezelőtt, 2019-ben történt. Akkoriban a család egyik kutyája harapta meg a kislányt, ami hatalmas riadalmat keltett. Nelly nem tagadta, mennyire megrázta őket az eset, hiszen soha nem gondolták volna, hogy ilyen megtörténhet. Akkoriban minden idegszálukkal azon voltak, hogy Elza mihamarabb felépüljön, és újra önfeledt gyermekként élhesse mindennapjait.

Az idő azonban bebizonyította, hogy a szeretet és az erős családi háttér mindent helyre tud hozni. Ma már Vajtó Lajos lánya, Elza nemcsak hogy teljesen felépült, de talán még szebb is, mint valaha. A fotókon látszik, hogy magabiztos, boldog és ragyog, pont, ahogy a nővére, Horváth Csenge is. Mindketten örökölték édesanyjuk különleges szépségét és kisugárzását. A nyaralás

Gyönyörűek mind a hárman!

– írta Fésűs Nelly egyik követője az Instagramon.