Fésűs Nelly és lánya, Horváth Csenge is elfelejtett melltartót venni – Fotó

Nagyon fiatalon lett először édesanya a most 53 éves színésznő, de mindig igyekezett idősebbik lányával nagyon jó kapcsolatot ápolni. Fésűs Nelly és Horváth Csenge nem barátnők, de mindent meg szoktak beszélni egymással még úgy is, hogy a fiatal lány már önálló életet él.

Fésűs Nelly gyermekei közt tíz év korkülönbség van (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Csenge megnyerte Fésűs Nelly-vel a lottó ötöst

Már csak nevetve emlékszik vissza a Madách Színház sztárja arra az időszakra, amikor elsőszülött gyermeke mindent megtett, hogy édesanyja párkapcsolatait tönkretegye. Fésűs Nelly szerint erőt próbáló volt az az időszak, amikor Horváth Csenge nem fogadta el, hogy édesanyja rajta kívül mást is szeret. De ez már a múlt, a 22 évesen önálló életet élő modell Vajtó Lajost már elfogadta, és rajongással szereti kishúgát, aki tíz évvel fiatalabb nála.

A gyönyörű fiatal lány és édesanyja az utóbbi időben egyre gyakrabban mutatkoznak együtt is, legutóbb például egy divatbemutatón jártak, ahonnan közös képet posztoltak. A fotón le sem tagadhatnák, hogy vér szerinti rokonok, annyira hasonlítanak, és az is jól látszik, hogy egyikőjük sem vett fel melltartót.

Horváth Csenge párjáról is mindent elmond édesanyjának (Fotó: Fésűs Nelly Instagram)

Összehozták Michele Morrone világsztárral

Horváth Csenge az év elején, egy reklámfilm forgatás alkalmával ismerkedett meg Michele Morrone-val. Akkor úgy szóltak a hírek, hogy nem csak a felvételek kedvéért forró köztük a hangulat. A fiatal magyar modell akkor elárulta, hogy szingli, de a napokban egy TikTok videójában utalt arra, hogy állandóan ingázik budapesti és másik otthona közt, kétlaki életet él. A reddit népe gyorsan kiderítette, hogy egy erdélyi üzletember rabolta el a szívét.