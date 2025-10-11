Erdélyi Mónika izgatottan várja a Halloweent

Erdélyi Mónika egykor a beszélgetőműsorok királynőként került be a köztudatba. Mára szerető családanyává és influenszerré avanzsált, aki saját YouTube csatornát is vezet. Most a Borsnak mesélt, hogyan készül kedvenc őszi időszakára.

Erdélyi Mónika Halloweeni dekorációja mindent visz (Fotó: Markovics Gábor)

Erdélyi Mónika szereti túltolni a Halloweent

Mónika és tinédzser lánya, Molli aktívan készülnek a borzongás ünnepére, a Halloweenre. Nagy hangsúlyt fektetnek otthonuk feldíszítésére, kidekorálására:

Nálunk nagyon komoly dekoráció van, pókhálók, denevérek, fekete macskák, csontvázak mindenhol. A kaja is rémisztő. Én nagyon komolyan készülök erre, általában három napom elmegy csak a díszítésre és a felkészülésre.

– az influenszer és lánya YouTube-on tesznek közzé videókat, ahol kedvenc őszi ételeiket készítik el, megmutatják a dekorációt, vagy éppen tököt faragnak.

Idén egy hatalmas Halloween tematikájú party-t is szerveznek, ahol kötelező jelleggel minden vendégnek jelmezbe kell bújnia: „Mindenki komolyan veszi. Itt kötelező beöltözni, jelmez nélkül nem jöhet senki. Ez pont arról szól, hogy szórakozzunk, kicsit mindenki hülyét csinál magából, szórakoztatjuk magunkat. Készülök játékokkal is, hogy megfűszerezzük a bulit” – mesélte az influenszer lapunknak.

Az ünnep iránti szeretetük már régre visszanyúlik, az olyan hagyományokat is megőrizték, mint a csokigyűjtés: „Minden évben jártunk csokit gyűjteni, mikor Molli kisebb volt. Az összes szomszéd be volt avatva."

Mónika és lánya nem hisz abban, hogy a Halloween itthon nem létezik:

Annyira unalmas, hogy mindig azt kapom, hogy » Jaj, Magyarországon nincsen Halloween, itt csak halottak napja van « hát nálunk van.

Noha a misztikus, természetfeletti lényekben nem hisznek, kedvenc hátborzongató filmjeik és karaktereik azért vannak: „Nekem a kedvencem Halloweeni filmem a Hubie, Adam Sandlerrel. Nagyon nagy rajongói vagyunk. Sokszor megnézzük az Adams Family-t, és a Hotel Transylvania-t is” – árulta el kedvenceit a Borsnak

A sztáranyuka nem csak az ünnepek alatt figyel oda otthona szépségére, az év minden időszakában más-más dekorációt kap a háza. A díszek persze csak szigorúan meghatározott időben kerülhetnek ki:

Az összes ünnepet nagyon szeretjük. A húsvétot is elég nagy lelkesedéssel ünnepeljük, meg a karácsonyt is. De minden évszakra más díszítés van a házban. Szigorúan betartjuk melyik dísz, mikor kerülhet ki. Az őszi szeptemberben, a Halloweeni pedig kizárólag októberben. Tavasszal virágok vannak kint, nyáron pedig hajók és strandpapucsok.

– A műsorvezető fontosnak tartja, hogy mindig jó hangulat legyen a házban.