„Hagyjatok engem békén!” – teljesen kiakadt, magából kikelve kiabált Erdélyi Mónika – Videó

Sokan azt is megkérdezték már tőlünk, hogy »Mollinak nincsenek barátai, hogy mindig csak veled lóg?« Ez már konkrétan nevetséges, ugyanis ebben a pillanatban is a barátaival van. És engedtessék már meg neki, hogy néha az édesanyjával is legyen, sőt elárulom: a közös utazásokat ő szokta kinézni. Én meg örülök annak, ha Molli jön velem, mert ő is növekszik és eljön majd az az idő, mikor nem fogunk már együtt utazgatni, de amíg hajlandó, addig fog jönni velem. Illetve még egyszer utoljára elmondom azt is, hogy mi miből finanszírozzuk a sok utazásunkat: egyrészt én nagyon sokat dolgozom, másrészt pedig kifejezetten spórolósan élünk