Megszólalt titokzatos párjáról a TV2 sztárja: ezzel a férfival lépett le Ibizára

Mint azt korábban a Bors megírta, Dávid Petra újra fitnesz versenyzőként állt színpadra a nyáron, ami elképesztő munkát és fegyelmezettséget igényel. A Házasság első látásra és a Farm VIP sztárja néhány napja Ibizára szökött, az azonban 24 óráig elérhető sztorijaiból már kiderült, hogy bizony nem egyedül, hanem egy ismeretlen férfi társaságában. Petrát a nyaralása alatt telefonon értük el, aki szűkszavúan nyilatkozott az alakuló kapcsolatról.

Dávid Petra rövid ideje ismeri a titokzatos férfit, akivel Ibizára utazott (Fotó: Dávid Petra)

Dávid Petra: „Ha nem figyelek oda, mindent tönkreteszek”

Dávid Petra személyi edző húzós időszakon van túl, hiszen egy fitnesz verseny őrületes fizikai és mentális kitartást igényel, amelynek egyébként meg is lett az eredménye, Petra a siófoki versenyen öt éremmel térhetett haza és érthető módon ezek után vágyott egy nagyobb kikapcsolódásra.

Szeptember 21-én hivatalosan is újra színpadra állok az Ausztria Kupán, aztán megyek még idén a dubaji világbajnokságra, a magyar bajnokságra és a santa susanna-i világbajnokságra. Az az igazság, hogy nagyon kimerítő volt ez a nyár, hiszen sehol nem nyaraltam, egy kotyot nem ittam és az étkezésemre is grammra oda kellett figyelnem, szükségem volt már egy kis kikapcsolódásra.

– kezdi Petra, aki úgy érezte, mostanra fáradt el annyira, hogy engedélyezett magának egy külföldi utat, de természetesen itt sem ‘ereszd el a hajam’ módjára.

Nagyon bízom benne, hogy ki tudom pihenni magam, de itt is nagyon odafigyelek az étkezésre, ami nem is olyan egyszerű, hiszen óriási a csábítás. Ugyanakkor tudom, hogy ha össze-vissza ennék akár csak néhány nap erejéig is, azzal mindent tönkretennék, egész egyszerűen nem éri meg. Jövő hét szombaton már a versenyzős lányokkal megyek csapatépítőre.

Az úriember kilétét egyelőre nem fedte fel (Fotó: Dávid Petra)

Parti-sziget, egy kicsit másképp

Dávid Petra TikTok videóiból az elmúlt napokban lehetett már sejteni, hogy nem egyedül utazott el kipihenni a fáradalmakat, a titokzatos férfit rövidebb ideig ki lehetett szúrni a videóiban, többet azonban nem lehetett tudni róla. Petra kérdésünkre tisztázta a helyzetet.

A srácot TikTok-ról ismerem, személyesen akkor találkoztunk először, amikor eljött a versenyemre Siófokra. Beszélgettünk már sokat és nemrég megkérdezte, nincs-e kedvem eljönni vele Ibizára. Neki ez egy álomhelye. Mivel most hasonló volt a szituáció, hogy többen jöttünk egyszerre, úgy voltam vele, hogy miért ne, csináltam már ennél őrültebb dolgokat is.

És hogy mi van kettejük között?