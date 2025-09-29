Mi történt? Dávid Petra szakított titokzatos hódolójával!

Dávid Petra párja már jó ideje várat magára, hiszen bár szerepelt a Házasság első látásra 1. évadában, ottani férjével, Kabai Andrissal nem alakult túl fényesen a kapcsolatuk. De hiába landolt a gyűrű a WC-ben, a fekete démonnak ez sem szegte kedvét, hanem belevetette magát az ismerkedésbe. Eddig azonban nem járt sikerrel, de lehet, hogy most minden megváltozott? Petra elárulta!

A Házasság első látásra Dávid Petra és Kabai Andris számára nem hozott szerelmet, de az edző nem adja fel a keresést (Fotó: Dávid Petra)

Bár azt mondják, sok hal van a tengerben, Petrának eddig nem sikerült kifogni a megfelelőt, éppen ezért a kezdődő kapcsolatáról is csak nagyon szűkszavúan nyilatkozott szeptember elején.

A srácot TikTok-ról ismerem, személyesen akkor találkoztunk először, amikor eljött a versenyemre Siófokra. Beszélgettünk már sokat és nemrég megkérdezte, nincs-e kedvem eljönni vele Ibizára. Neki ez egy álomhelye. Mivel most hasonló volt a szituáció, hogy többen jöttünk egyszerre, úgy voltam vele, hogy miért ne, csináltam már ennél őrültebb dolgokat is. Nem szeretnék egyelőre semmit elkiabálni, sokszor jártam már pórul azzal, hogy alakulófélben lévő folyamatok időközben más irányt vettek

– mondta akkor a Borsnak.

De hiába az ígéretes kezdés, mint kiderült, most is épp az történt, amitől a Farm VIP sztárja tartott.

Dávid Petra kora miatt érzi úgy, hogy ideje lenne a családalapításnak, de egyelőre nem talált megfelelő társat (Fotó: Markovics Gábor)

Nem ez a férfi lesz Dávid Petra férje

Hiába reménykedett abban, hogy ezzel az úriemberrel végre belekezdhet egy komoly kapcsolatba, a személyi edzőnek ismét csalódnia kellett.

„Jelenleg nincs senki az életemben. Nagyon elegem van, mert bárkivel álltam szóba idén, annak valahogy mindig nagyon kellemetlen kimenetele lett, és ismét egy visszaigazolást kaptam arra, hogy jobb, ha egyedül vagyok. Szóval most megint kicsit kiábrándultam, sőt mondhatni szinte reményvesztett lettem” – mesélte szomorúan lapunknak.

Adott olyan helyzeteket az élet idén, hogy megismertem férfiakat, beszélgettem velük, volt, akivel kialakultak érzések is, de egyszer sem lett belőle semmi. Nem is tudom, hogy hol ismerkedhetnék. Van, hogy leszólítanak, de nagyon ritka, főleg, hogy nem is járok szinte sehova. A mindennapjaimban csak bevásárlok, főzök, tartalmat gyártok, vagy az edzőteremben vagyok, úgyhogy nem is nagyon lenne alkalom

– folytatta.