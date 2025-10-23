Váratlan közreműködés: Vajon mire készül Orbán Viktor és Curtis?

Mindenkit meglepett Orbán Viktor váratlan Facebook posztja, amelyben a miniszterelnök mindössze ennyit írt: „Hajrá, lilák!” A bejegyzéshez egy rövid videó is társult, amelyen a Kossuth téren, a felállított színpad közelében tűnik fel Curtis, azaz Széki Attila. A jelenet azonnal találgatások hullámát indította el, hiszen nem volt világos, milyen céllal készült a felvétel, és miért pont a népszerű rapper szerepel benne.

Jogos a kérdés, hogy miben sántikál Curtis (Fotó: Curtis)

Csak véletlenül járt arra Curtis?

A helyszín és az időzítés miatt sokan úgy vélik, a poszt nem véletlenül került ki éppen az október 23-i nemzeti ünnep előestéjén, amikor a Kossuth téren a hivatalos megemlékezés, valamint a Békemenet is megrendezésre kerül. A videóban egy riporter meg is szólítja Curtist, aki láthatóan meglepődik, majd csak annyit felel: „Csak erre jártam”. Bár sem a miniszterelnök, sem a kormány kommunikációs csapata nem fűzött magyarázatot a felvételhez, politikai kommunikációs szempontból nehezen hihető, hogy pusztán a véletlen műve lenne az egész.