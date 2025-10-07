Curtis sem hitt a szemének: elképesztő, kivel találkozott Kínában

curtis" target="_blank">Curtis ismét Ázsiában jár egykori Ázsia Expresszes útitársával, Németh Vinivel, egy közös klipforgatás miatt. A rapper nemrég Kínából jelentkezett be a közösségi oldalán, ezúttal egy vidám, habár kissé meglepő fotóval.

Curtis Kínából adott hírt magáról. Fotó: Máté Krisztián

Az Instagramon közzétett fotón Curtis egy fiatal lánnyal pózol egy kínai bevásárlóközpontban – a lány pedig egy mesefigurának öltözve, pasztellkék fodros ruhában, nyuszifüles hajpánttal áll mellette. A rapper ezzel a megjegyzéssel kommentálta a képet:

„Itt Kínában rengeteg ember flangál így az utcán. Mesefigurának öltöznek”

– írta egy nevetős emojival fűszerezve.

A követők természetesen nem hagyták szó nélkül a bejegyzést. Az egyik kommentelő tréfásan megkérdezte:

„A kínai beszéd megy már, Ati?”

A rapper a jelek szerint jókedvűen és nyitottan fedezi fel az ázsiai kultúrát, ahol – ahogy ő is írta –, nem ritka látvány az, hogy a fiatalok anime- vagy mesefiguráknak öltöznek. Curtis jelenleg Csungkingban tartózkodik, hamarosan pedig érkezik az új közös dala Vinivel, amelynek klipjét jelenleg Kínában forgatják.

Korábban megírtuk, hogy a két rapper az Ázsia Expressz forgatásán lett jóban, és már akkor elhatározták, hogy szeretnének együtt dolgozni. Curtis most ezzel a friss poszttal azt mutatta meg, milyen laza, emberközeli figura tud maradni akkor is, ha épp a világ másik felén sétál el egy nyuszifüles lány mellett.