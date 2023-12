Zenészek testőre volt, most nemzetközi sztár: Ő Ádám Security - Videó

Új magyar csillag ragyog a nemzetközi sztárok égi térképén, ő pedig nem más, mint: Ádám Security! A fiatal igazi üstökösként érkezett meg a TikTok-celebek világába, hiszen akkora nemzetközi trend lett, hogy már most több megtekintést ért el, mint a milliós kattintást hozó PSG Ogli 7. A magyar internet mellett a lengyelekhez is beférkőzött Ádám, így történhetett meg az is, hogy a 120 ezer követője mellett van olyan videója, amit közel 7 milliószor játszottak le. Ez eddig teljesen példátlan volt kis hazánkban...

Nemzetközi babérokra tör Ádám Security. (Fotó: Instagram)

Megőrülnek érte a lengyelek

A biztonsági őrből lett sztár nyáron még Majkát védte egyik koncertjén, mára viszont kétszer annyi kedvelést gyűjtött össze, mint a rapper. Míg Majkának 1,5 millió lájkja van, addig az új üdvöske most ütötte meg a három milliót. De a csavar a történetben ott kezdődik, hogy a kedvelők és a nézők nagy része nem is magyar. Ahogy említettük, Ádám Lengyelországban is trend lett. Barátnőjével olyan jelenséggé váltak, hogy mindenki őket utánozza külföldön. Még egy lengyel röplabda csapat játékosai is úgy döntöttek, hogy utánozzák a pár hét leforgása alatt ikonikussá váló celeb karakterét.

Ja, és azt még meg sem említettük, hogy Ádám úgy lett trend, hogy még a száját sem kell kinyitnia hozzá.

Üzent a Bors olvasóinak

Bizony, a biztonsági őrből lett sztár eddig egyszer sem szólalt meg a videóiban, és ez várhatóan még egy jó darabig így lesz. Viszont a Bors olvasóinak küldött egy üzenetet, amit most meg is mutatunk:

A hangomat hallani fogjátok egy nagyon különleges alkalomkor, de addig is Varsóban vagyok, és a magyar TikTok nemzetközi védelmét intézem

- fogalmazott Ádám, mi pedig kíváncsian várjuk ezt a különleges alkalmat!