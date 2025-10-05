Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Sztárban Sztár All Stars: dráma és könnyek a stúdióban, ő távozott

Sztárban Sztár All Stars
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 23:21 / FRISSÍTÉS: 2025. október 05. 23:24
Kemény munka nem hozta meg a gyümölcsét, hiába a jó produkciók, ő távozott. Ő a Sztárban Sztár All Stars kiesője.
Fergeteges volt a hangulat október 5-én a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában. Voltak izgalmas és fordulatos pillanatok ráadásul nagyon nagy átalakulásoknak is lehettek a televízió nézők szemtanúi. 

Sztárban Sztár All Stars kiesői
 Sztárban Sztár All Stars kiesői / Fotó: MATE KRISZTIAN

Az 5. adásban a Top 12 előadóművész mérte össze a tudását, mint énekhang, mind pedig átalakulás tekintetében. Kemény munka nem hozta meg a gyümölcsét, hiába a jó produkciók, valakinek távoznia kellett. Janicsák Veca és Vásáry André között dőlt el a kieső hely. 

Íme a Sztárban Sztár All Stars kiesői

Nem volt könnyű döntés, végül a nézők szavazatai alapján Janicsák Veca számára a verseny véget ért.


 

 

