Sztárban Sztár All Stars: dráma és könnyek a stúdióban, ő távozott

Fergeteges volt a hangulat október 5-én a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában. Voltak izgalmas és fordulatos pillanatok ráadásul nagyon nagy átalakulásoknak is lehettek a televízió nézők szemtanúi.
Az 5. adásban a Top 12 előadóművész mérte össze a tudását, mint énekhang, mind pedig átalakulás tekintetében. Kemény munka nem hozta meg a gyümölcsét, hiába a jó produkciók, valakinek távoznia kellett. Janicsák Veca és Vásáry André között dőlt el a kieső hely.
Nem volt könnyű döntés, végül a nézők szavazatai alapján Janicsák Veca számára a verseny véget ért.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.