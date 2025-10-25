Erre senki nem számított! Majka is feltűnik Curtis új klipjében?!

Széki Attila Curtis neve nemcsak a rapzene szeretőinek, de a bulvárfogyasztóknak is igencsak ismerős. Az újpesti énekes az elmúlt években nemcsak a slágereket szállította, hanem a balhékat is. Míg zenei munkásságának rengeteg a rajongója, a magánéleti történései miatt sok kritikusa is akad. Nekik szól be új dalával, aminek a címe: Ez ma a sláger.

Curtis új klipje egyedülálló Magyarországon! (Fotó: Máté Krisztián)

„Magyarországon elsőként full AI-jal készült a klip”

Bár eddig azt ígérte, szombaton délután 3-kor debütál az új klip, mondhatni tűkön ült, és bő egy órával korábban rányomott az aktiválás gombra.

„Nem bírtam várni” – ismerte el nevetve a Borsnak nyilatkozva. „Egy órája van már kint a klip, és eddig csak pozitív komment érkezett. Nagyon kíváncsi voltam a fogadtatására” – tette hozzá, majd azt is elárulta, miért is volt ennyire fontos számára ez a premier.

„Magyarországon ilyen még nem volt: elsőként full AI-jal, azaz mesterséges intelligenciával készült az egész klip. A dal egyébként az elmúlt évek eseményeiről szól, amik körülöttem zajlottak. Életem állomásai, amikor nehezen alakultak a dolgok. De mindezt egy önironikus, humoros köntösben tálalva, és éppen a számítógépes technológia, az állatfejek is kicsit elveszik mindennek az élét” – fogalmazott az újpesti rapper.

Curtis: „Mindenki ismerje fel magát!”

Azt elárulta, őt a fekete bárány szimbolizálja, és a többi „szereplőt” is valós emberek ihlették.

„Mindenki ismerje fel magát!” – kacsintott a Megasztár mestere. Néhány karakter kétségtelenül beazonosítható, például Zalatnay Cini nevét ki is mondja, míg egy rácsok mögött ülő nőstény oroszlán tűnik fel a színen. De a „Beeelehalok” című dal aranylemeze is felvillan, az előadók pedig: „Csalfa, Curtis és BLR” – előbbi esetében nem lehet nem Majkára gondolni: az említett aranylemezről pedig ezután egy kapucnis róka bújik elő, eltátogva a refrént: „Ez ma a sláger” – nem nehéz kitalálni, kire gondolt a költő a „Csalfa róka” esetében!

Bár a dalnak a fogadtatása eddig hibátlan, bizonyára itt is megjelennek majd a kritikus hangok.

„Nagy baj lenne, ha ennyi idő után is padlóra tenne néhány kritika. Amíg sikeres vagy, mindig lesznek irigyek. Amúgy sem vagyok mindenki Attikája. Nem is akarok az lenni” – szögezte le. Kiderült, Curtis felesége, Széki-Barnai Judit Judie nem rajong a rapzenéért, de ez most nála is nagyon betalált!