Sosem látott dráma az adásban: a Megasztár békítette ki a testvárpárt – „Egy család vagyunk, ez pedig mindennél fontosabb”

A Megasztár 8. évadában izgalomból nincs hiány, és nemcsak személyes drámákról van szó, hanem olykor családok történetét láthatjuk kibontakozni. Jelentkezett anya–lánya páros is, és bizony két fivér is, akiknek talán végzetesen megomlott a kapcsolatuk…

A Megasztár mesterei túl vannak a nehezén, összeállt az élő show csapata (Fotó: Ripost)

„Egy család vagyunk, ez pedig mindennél fontosabb”

A szombat esti adásban Curtis és Herceg Erika csapata állt össze, a válogatókon az előbbi választotta magához a Szombat-testvérpárt, Ádámot és Gézát. A válogatón a zsűri felkapta a fejét a megegyező, ritka vezetéknévre, rá is kérdeztek, van-e rokoni szál köztük...

Akkor a Ripost-nak Ádám elmondta:

„Volt a testvéremmel köztünk egy kis családi viszály. Nem szeretnék belemenni a részletekbe, legyen elég annyi, hogy megbántott, úgy beszélt rólam, ahogy nem lett volna szabad, TikTok Live-ban sem viselkedett szépen. Egy ideje már elköltözött tőlünk, Budapestre ment, azóta nem beszéltünk. Azt sem tudtam, hogy jelentkezett a műsorba, amikor felhívott az egyik szerkesztő, hogy megkérdezze, testvérek vagyunk-e, nagyon meglepődtem, hogy ő is jelentkezett. Hiába a viszály köztünk, azért izgulok érte, mégis csak a testvérem” – mondta korábban. Akkor még nem árulhatta el, amit a nézők szombat este láthattak: a viszály enyhült köztük, bár úgy fogalmaztak, csak a csapatmunka idejére.

A Borsnak most Ádám elárulta:

A műsor kibékített minket, mára elmondhatom, hogy újra szent a béke köztünk. Visszanézve nem volt olyan nagy az a vita köztünk, egy család vagyunk, ez pedig mindennél fontosabb

– mondta el Ádám mosolyogva.

A Megasztár testvérpárját közel hozta a zene (Fotó: TV2)

Mi is történt a Megasztárban?

Tény, hogy a műsorban még nem felhőtlen a viszony.

„A verseny idejére kibékültünk. Csak arra…” – fogalmazott még akkor Ádám.

A csapatprodukció után Curtis elismerte:

„Látszik, hogy egy vérből valók vagytok, úgy lehoztátok…” – mondta, mire a testvérpár összeölelkezik, ám az öröm nem tartott sokáig, Gézát Curtis hazaküldi, majd a párbajban testvére is kiesik.

A történetükre azonban bizonyára sokáig fognak emlékezni a nézők. Az ő esetük kapcsán került felszínre Tóth Gabi és Tóth Vera közti egyet nem értés, aminek kapcsán Gabi a Borsnak elmondta, nincs viszály, nincs testvérháború, csupán egyet nem értés.