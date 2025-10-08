Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Koppány névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elképesztő ajándékokat hozott Kínából feleségének Curtis

meglepetés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 19:55
KínaCurtisBarnai Judit
Igencsak sűrű napok vannak az újpesti rapper mögött, aki tegnap érkezett haza Ázsiából. Curtis videoklip forgatás miatt utazott Kínába, de arra is szakított időt, hogy ajándékokat vegyen Judie-nak.
D.G.
A szerző cikkei

Bár a televízióban most látható az Ázsia Expressz, a versenyt tavasszal forgatták három ázsiai országban. Curtis feleségével, Barnai Judittal vágott bele az emberpróbáló kalandba, az már most tudható, hogy bejutottak a legjobb 4 páros közé, mehetnek a fődíjért, ami 20 millió forint. 

Curtis
Curtis felesége gyönyörű menyasszony volt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Visszatért Ázsiába Curtis

A házaspár nem is tagadja, hatalmas kaland volt számukra az Ázsia Expressz, még akkor is, ha Judie sokat sírt, a rapper pedig néha hangos kiborulással szórakoztatta a helyieket. Az élményhez sokat adott, hogy eljutottak Balira, ami Curtis és Judie nagy álma volt régóta. A nagy kalandot azóta kiheverte a páros, az újpesti rapper nem gondolta, hogy ilyen hamar visszatér Ázsiába. De úgy alakult, hogy Kínába utazott múlt héten, mégpedig Németh Vinivel, ázsia expresszes ellenfelével. A két zenész a forgatás alatt barátkozott össze, már akkor elhatározták, ha hazaérnek, készítenek egy új dalt. A nóta el is készült és mivel Expressz a címe, gondolták autentikus helyen, Ázsiában forgatnak hozzá videoklipet. Curtis az Instagram-posztjai alapján nagyon jól érezte magát Csungking városában, aminek a neve lehet nem ismerős itthon, de igazi metropolisz. A rappert sok minden lenyűgözte kint, egyik fotóján például egy hölggyel pózol egy kínai bevásárlóközpontban – a lány pedig egy mesefigurának öltözve, pasztellkék fodros ruhában, nyuszifüles hajpánttal áll mellette. A rapper ezzel a megjegyzéssel kommentálta a képet:

Itt Kínában rengeteg ember flangál így az utcán. Mesefigurának öltöznek

 – írta egy nevetős emojival fűszerezve.

Curtis párja alig várta, hogy hazaérjen szerelme, tegnap meg is érkezett, nem üres kézzel, sok ajándékot hozott Judie-nak, amit a boldog feleség meg is mutatott Instagram-oldalán. 

Curtis
Barnai Judit büszkén mutatta meg, mit kapott a férjétől (Fotó: Instagram)

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu