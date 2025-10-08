Elképesztő ajándékokat hozott Kínából feleségének Curtis

Bár a televízióban most látható az Ázsia Expressz, a versenyt tavasszal forgatták három ázsiai országban. Curtis feleségével, Barnai Judittal vágott bele az emberpróbáló kalandba, az már most tudható, hogy bejutottak a legjobb 4 páros közé, mehetnek a fődíjért, ami 20 millió forint.

Curtis felesége gyönyörű menyasszony volt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Visszatért Ázsiába Curtis

A házaspár nem is tagadja, hatalmas kaland volt számukra az Ázsia Expressz, még akkor is, ha Judie sokat sírt, a rapper pedig néha hangos kiborulással szórakoztatta a helyieket. Az élményhez sokat adott, hogy eljutottak Balira, ami Curtis és Judie nagy álma volt régóta. A nagy kalandot azóta kiheverte a páros, az újpesti rapper nem gondolta, hogy ilyen hamar visszatér Ázsiába. De úgy alakult, hogy Kínába utazott múlt héten, mégpedig Németh Vinivel, ázsia expresszes ellenfelével. A két zenész a forgatás alatt barátkozott össze, már akkor elhatározták, ha hazaérnek, készítenek egy új dalt. A nóta el is készült és mivel Expressz a címe, gondolták autentikus helyen, Ázsiában forgatnak hozzá videoklipet. Curtis az Instagram-posztjai alapján nagyon jól érezte magát Csungking városában, aminek a neve lehet nem ismerős itthon, de igazi metropolisz. A rappert sok minden lenyűgözte kint, egyik fotóján például egy hölggyel pózol egy kínai bevásárlóközpontban – a lány pedig egy mesefigurának öltözve, pasztellkék fodros ruhában, nyuszifüles hajpánttal áll mellette. A rapper ezzel a megjegyzéssel kommentálta a képet:

Itt Kínában rengeteg ember flangál így az utcán. Mesefigurának öltöznek

– írta egy nevetős emojival fűszerezve.

Curtis párja alig várta, hogy hazaérjen szerelme, tegnap meg is érkezett, nem üres kézzel, sok ajándékot hozott Judie-nak, amit a boldog feleség meg is mutatott Instagram-oldalán.