Így köszöntötte Curtis a szülinapos Horváth Charlie-t

Horváth Charlie egy igazi legenda, akinek slágerei valószínűleg örökké megmaradnak az emberek emlékezetében, elég csak a Jég dupla whiskyvel című dalára gondolni, amit a legtöbben rögtön elkezdtek magukban dúdolni, ahogy elolvasták a címét – sokak mellett Curtisre is nagy hatással volt Charlie munkássága.

Horváth Charlie

Curtis egyik nagy álma vált valóra, mikor Horváth Charlie-val közösen elkészítették a Maradunk végig című slágert. Úgy tűnik, hogy nem csupán munkakapcsolat van közöttük, hanem barátság is, ugyanis a rapper most a közösségi oldalán köszöntötte fel egy közös képpel az énekest, aki ma lett 78 éves.

Isten éltessen sokàig mester🥹🎂💜🥂

– írta Curtis a poszthoz.