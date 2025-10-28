BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így köszöntötte Curtis a szülinapos Horváth Charlie-t

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 10:33
CharlieHorváth Charlie
Curtis sem hagyta szó nélkül Charlie szülinapját.

Horváth Charlie egy igazi legenda, akinek slágerei valószínűleg örökké megmaradnak az emberek emlékezetében, elég csak a Jég dupla whiskyvel című dalára gondolni, amit a legtöbben rögtön elkezdtek magukban dúdolni, ahogy elolvasták a címét – sokak mellett Curtisre is nagy hatással volt Charlie munkássága.

293A8692
Horváth Charlie

Curtis egyik nagy álma vált valóra, mikor Horváth Charlie-val közösen elkészítették a Maradunk végig című slágert. Úgy tűnik, hogy nem csupán munkakapcsolat van közöttük, hanem barátság is, ugyanis a rapper most a közösségi oldalán köszöntötte fel egy közös képpel az énekest, aki ma lett 78 éves.

Isten éltessen sokàig mester🥹🎂💜🥂

– írta Curtis a poszthoz.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu