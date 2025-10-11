Curtis felesége megmutatta bomba alakját – forró fotóval üzent követőinek!

A kép egy pihenős, napsütéses pillanatot örökített meg, ahol Judie, Curtis felesége épp Bali csodás partjain lazít, egy lilacsíkos törölközőn, virággal a hajában – és persze széles mosollyal az arcán.
A poszt alá írt szövegben Judie arról mesélt, hogy épp egy hosszú, 36 napos kalandot zártak le az Ázsia Expressz legújabb évadában, ahol férjével, Curtis-szel együtt küzdötték végig a nem mindennapi kihívásokat.
36 nap, 36 csodás nap. Nagyon boldogok voltunk, megcsináltuk, amit elterveztünk!
A bejegyzés tanúsága szerint a kaland nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is hatalmas élmény volt a pár számára.
Nagyon fárasztó volt, de elképesztő élmény!
– írta, majd megköszönte a követőik támogatását és biztatását. A rajongók ezúttal sem fukarkodtak a dicséretekkel: a kommentszekcióban záporoznak a szívecskék, tűz- és tapsoló emojik, mindenki elismeréssel beszél Judie fantasztikus formájáról és pozitív kisugárzásáról.
Nem is csoda, hogy a poszt pillanatok alatt több ezer lájkot kapott – hiszen Judie nemcsak szépségével, hanem természetes, őszinte megnyilvánulásaival is belopta magát az emberek szívébe. A sztárfeleség mindig is arról volt híres, hogy nem fél megmutatni a valódi énjét, legyen szó akár sportos hétköznapokról, akár egzotikus nyaralásról.
Curtis és Judie kapcsolatát mostanában különösen sok figyelem övezi: a páros az utóbbi időben egyre több közös projektben vesz részt, és minden jel arra utal, hogy a szerelmük szilárdabb, mint valaha. A közösségi oldalakon is gyakran posztolnak egymásról – mindig szeretettel, büszkeséggel és humorral.
Judie mostani bikinis fotója tehát nemcsak a tökéletes alakját mutatja meg, hanem azt a harmóniát és boldogságot is, amelyben a sztárpár él. A követők pedig imádják ezt látni: „Csodaszép vagy, igazi napfénylány!” – írta az egyik kommentelő, míg mások szerint „ilyen testet csak kitartással és boldogsággal lehet elérni”.
Úgy tűnik, Bali nemcsak pihenést, hanem rengeteg inspirációt is adott Judie-nak – és mi csak remélni tudjuk, hogy hamarosan újabb egzotikus kalandok várnak rájuk!
