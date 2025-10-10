Drámai fordulat a legvégén, ők nyerték az Ázsia Expressz idei évadát

Hat hétnyi kőkemény küzdelem után ma pont került arra, ki nyeri a TV2 kaland-reality műsorát. Az Ázsia Expressz döntőjébe, Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula, illetve a Bódi tesók, Hunor és Megyer jutottak, de csak egy páros nyerhetett.

Az Ázsia Expressz döntőjében a Bódi tesók, valamint Tallós Rita és lánya jutottak (Fotó: TV2)

A Bódi tesók nyerték az Ázsia Expresszt

Még egy utolsó, mindent eldöntő végső hajrá várt a Bódi tesókra és Tallós Ritáékra Balin, hogy eldőljön, kié lesz a dicsőség és a műsor fődíja: 20 millió forint. Az Ázsia Expressz döntőjében a két páros mindent megtett, szó szerint földön, vízben, levegőben, összetett kihívásokat teljesítve hajszáztak, elképesztő szórakozást okozva a nézőknek. Ehhez mérten a küzdelem nagy izgalmakat hozott, és azt kell mondanunk, le a kalappal mindkét páros előtt, mert emberpróbáló volt, amit ma véghez vittek. Főleg Tallós Rita, aki a maga 64 évével, túl egy daganatos betegségen is végig állta a sarat, miközben lánya, Barbinek Paula agyonaggódta magát, féltve édesanyját. S bár a féltés jogos volt, de a színésznő fiatalokat meghazudtoló erővel és kitartással, az utolsó erejét is összeszedve ment előre, csinálta a feladatokat, egészen az utolsó pillanatokig benne volt a pakliban, hogy megnyerhetik a döntőt.

Szerintem ezt senki sem gondolta volna, még mi sem, hogy itt leszünk a végén. A hat hét alatt nagyon sok mindent átéltünk együtt, hálás vagyok, hogy itt lehettem, hálás vagyok, hogy ezt anyukámmal éltem át, és bárhogy is lesz, én nagyon büszke vagyok magunkra.

- mondta a befutó előtt Paula.

Végül a Bódi tesók futottak elsőként Ördög Nórihoz a vörös szőnyegen, ők nyerték a műsort és a 20 millió forintot (Fotó: TV2)

De, ha csak nagyon kicsivel is, de a Bódi tesók futottak először végig a vörös szőnyegen Ördög Nórihoz, akkor még fel sem fogták, ez mit jelent.

Nem hisszük még el, nem tudok mit mondani… Soha nem nyertünk semmit az életben, igazából nem is vagyunk semmiben tehetségesek. Vannak, akik jól énekelnek, jól táncolnak, mi egy dolgot örököltünk a nagymamámtól, a kitartást, szerintem ez hozott minket ide, a győzelemhez!

- mondta sírástól elcsukló hangon Bódi Hunor.

„Sokszor éltünk a bátyánk árnyékában, ma is úgy keltem fel, hogy nem vagyunk elég jók, de szerintem ma örökre letettem ezt, mert igenis jók vagyunk!”

- tette hozzá ikertestvére, Megyer.