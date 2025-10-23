Sokkoló családi történeteket osztottak meg a Bódi tesók – erőszakos apa mellett nőttek fel

A motivációs előadó testvérpár kendőzetlen őszinteséggel beszélt édesapjukról. A Bódi tesók nehéz családi életében többször is megjelent az agresszió.

A Bódi tesók őszintén vallottak a családon belüli bántalmazásról (Fotó: TV2 / hot! magazin)

A Bódi tesók nehéz körülmények között nőttek fel

Bódi Hunort és Bódi Megyert az TV2 kalandműsora után szinte senkinek nem kell bemutatni. Az Ázsia Expressz győztes párosa annak ellenére, hogy mindig vidámnak és önfeledtnek látszanak rengeteg nehézséggel küszködtek felnőtté válásuk során.

Az van meg, hogy öt évesen ordibálunk, apánk keze közt és anyánk között mi négyen voltunk. Minden egyes nap. Az van meg nagyon, mikor apánk nagyon elpattant és fojtogatta édesanyánkat, és ott tényleg azt hittem, hogy megöli.

– idézte fel emlékeit Megyer

A testvérpár nem haragszik apjukra, mára más szemmel tekintetek a történésekre.

A fiúk édesapjuk haláláról is fájdalmas emlékeket osztottak meg:

„Én hiszek abban, hogy minden egyes ember valamiért születik erre a Földre. Ő most ezt a rossz szerepet kapta, de nem azért, mert ő egy rossz ember volt, hanem azért, hogy megmutassa azt, hogy ez egy rossz út. És ugye ő októberben önkezűleg végzett saját magával, nem bírta tovább és azóta szerintem édesanyánk is szabadabb, boldogabb.”

Mielőtt megtette mindent megköszönt édesanyánknak, de anyának nem esett le. Bocsánatot kért mindenért, de nem értette. Sosem kért bocsánatot semmiért. Másnap ott találta fent a padláson. Ő ezt megtervezte

– mesélte Hunor

A Bódi tesókat sokan bántják kétes erkölcseik miatt

A két testvér munkásságukról is beszélt. Motivációs előadóként tevékenykednek, valamint sorra adják ki sikerkönyveiket. Sajnos azonban rengeteg etikai kritikával kell szembesülniük munkájuk miatt.

Hunor és Megyer elmesélte, hogy ezt még az Ázsia Expresszben is megtapasztalták. Elmondásuk szerint csapattársaik többször is kifejezték, hogy nem értenek egyet azzal a felfogással, amit a két fiú képvisel:

Többször is éreztük bárhová megyünk, hogy a homlokunkon ott van ez a mondat. A csapattársaink, ha meg tudnánk mutatni pár üzenetet, amiket küldtek »Örüljünk, hogy olyan emberek között lehetünk, akik nem vertek át időseket«

– mesélték, majd hozzátették, hogy fontos tisztázni, hogy ők sosem tettek semmit, ami szembe menne a törvényekkel: