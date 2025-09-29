5 millió 5 nap alatt: Bochkor bőkezűen ünnepli a születésnapját

A játék első hetében (szeptember 29. – október 3., majd október 6–10. között) minden reggel egy előre nem jelzett pillanatban hangzik el egy „Bochkor-szó”. A szemfüles hallgatók dolga, hogy figyeljék az adást, és összegyűjtsék ezeket a varázsszavakat. A hét végére egy ikonikus, öt szóból álló „Bochkor-mondat” áll össze, amit péntekig kell elküldeni a [email protected] címre. A helyes megfejtők közül sorsolják ki azt az öt szerencsést, akik egyenesen Lovász László személyes látogatására számíthatnak a második játékhéten.
Hétfőtől péntekig minden nap egy-egy kiválasztott hallgatót keres fel Laci, és ha a játékos élő adásban tudja a helyes választ a műsorhoz kapcsolódó kérdésre, akkor övé a nettó 1 millió forintos nyeremény!
A Retro Rádió ikonikus műsorvezetője így csábítja a hallgatókat:
– Ébredjetek velünk jövő héten minden reggel, hallgassátok a Bochkort, mert amit mondok, az most milliókat ér! – ígéri Bochkor Gábor.
És tényleg: az ország egyik legnépszerűbb reggeli műsora ezúttal nemcsak nevetést és jókedvet hoz, hanem szó szerint milliókat érő szavakat.
A születésnapot a műsor természetesen a hallgatókkal együtt ünnepli, és az ajándék sem marad el a BORS támogatásával.
Egy biztos: most mindenki a Bochkor szavaira fog vadászni!
