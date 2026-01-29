Megérkeztek az első fotók Jákli Mónika temetéséről – ma vesznek végső búcsút a fiatalon elhunyt édesanyától

Január 29-én, a mai napon kísérik utolsó útjára a január 21-én elhunyt influenszert. Jákli Mónika tragikus körülmények között vesztette életét, megrendülten búcsúztak családtagjai, barátai.
Az elmúlt hetekben mindenkit megrázott a tragikus hír, amely egy fiatal édesanya életének hirtelen végét jelentette. Jákli Mónika mindössze 31 éves volt, amikor egy végzetes közlekedési balesetben életét vesztette. A család korábban bejelentette, hogy a mai napon, 11 órakor helyezik örök nyugalomra. A tragédia a sztárvilágot sem hagyta érintetlenül, ugyanis rengeteg barátja volt, akik korábban jelezték, hogy személyesen is részt vesznek majd a búcsún.
Korábban a közösségi médiában rengetegen búcsúztak tőle, Jákli Mónika temetése kapcsán is többen jelezték, hogy szeretnék személyesen is részvétüket nyilvánítani.
Az esős idő ellenére rengetegen jelentek meg, hogy részvétüket nyilvánítsák.
Boráros Gábor elsők között érkezett meg a helyszínre.
A helyszínen családtagok, barátok megrendülten búcsúznak Jákli Mónikától.
