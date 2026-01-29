Megérkeztek az első fotók Jákli Mónika temetéséről – ma vesznek végső búcsút a fiatalon elhunyt édesanyától

Január 29-én, a mai napon kísérik utolsó útjára a január 21-én elhunyt influenszert. Jákli Mónika tragikus körülmények között vesztette életét, megrendülten búcsúztak családtagjai, barátai.

Jákli Mónika halála megrázta az országot, tragikus körülmények között hunyt el az édesanya (Fotó: RTL)

Jákli Mónikát ma búcsúztatják

Az elmúlt hetekben mindenkit megrázott a tragikus hír, amely egy fiatal édesanya életének hirtelen végét jelentette. Jákli Mónika mindössze 31 éves volt, amikor egy végzetes közlekedési balesetben életét vesztette. A család korábban bejelentette, hogy a mai napon, 11 órakor helyezik örök nyugalomra. A tragédia a sztárvilágot sem hagyta érintetlenül, ugyanis rengeteg barátja volt, akik korábban jelezték, hogy személyesen is részt vesznek majd a búcsún.

Korábban a közösségi médiában rengetegen búcsúztak tőle, Jákli Mónika temetése kapcsán is többen jelezték, hogy szeretnék személyesen is részvétüket nyilvánítani.

Jákli Mónikát az alistáli temetőben kísérik utolsó útjára, gyülekezik a tömeg (Fotó: Bors)

Jákli Mónika temetése: íme az első fotók

Az esős idő ellenére rengetegen jelentek meg, hogy részvétüket nyilvánítsák.

Boráros Gábor elsők között érkezett meg a helyszínre.

Boráros Gábor könnyek között érkezett meg az alistáli temetőbe (Fotó: Bors)

A helyszínen családtagok, barátok megrendülten búcsúznak Jákli Mónikától.

Jákli Mónika temetése, szívszorító pillanatok a végső búcsún (Fotó: Szabolcs László)