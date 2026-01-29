Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Megérkeztek az első fotók Jákli Mónika temetéséről – ma vesznek végső búcsút a fiatalon elhunyt édesanyától

Jákli Mónika
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 11:13 / FRISSÍTÉS: 2026. január 29. 11:18
gyásztemetés
Ma tartják a fiatalon elhunyt édesanya búcsúztatását. Megérkeztek az első fotók Jákli Mónika temetéséről.
Ko. K.
A szerző cikkei

Január 29-én, a mai napon kísérik utolsó útjára a január 21-én elhunyt influenszert. Jákli Mónika tragikus körülmények között vesztette életét, megrendülten búcsúztak családtagjai, barátai.

Jákli Mónika
Jákli Mónika halála megrázta az országot, tragikus körülmények között hunyt el az édesanya (Fotó: RTL)

Jákli Mónikát ma búcsúztatják

Az elmúlt hetekben mindenkit megrázott a tragikus hír, amely egy fiatal édesanya életének hirtelen végét jelentette. Jákli Mónika mindössze 31 éves volt, amikor egy végzetes közlekedési balesetben életét vesztette. A család korábban bejelentette, hogy a mai napon, 11 órakor helyezik örök nyugalomra. A tragédia a sztárvilágot sem hagyta érintetlenül, ugyanis rengeteg barátja volt, akik korábban jelezték, hogy személyesen is részt vesznek majd a búcsún.

Korábban a közösségi médiában rengetegen búcsúztak tőle, Jákli Mónika temetése kapcsán is többen jelezték, hogy szeretnék személyesen is részvétüket nyilvánítani. 

Jákli Mónikát az alistáli temetőben kísérik utolsó útjára, gyülekezik a tömeg (Fotó: Bors)

Jákli Mónika temetése: íme az első fotók

Az esős idő ellenére rengetegen jelentek meg, hogy részvétüket nyilvánítsák. 

Boráros Gábor elsők között érkezett meg a helyszínre.

293A6375
Boráros Gábor könnyek között érkezett meg az alistáli temetőbe (Fotó: Bors) 

A helyszínen családtagok, barátok megrendülten búcsúznak Jákli Mónikától.

293A6364
Jákli Mónika temetése, szívszorító pillanatok a végső búcsún (Fotó: Szabolcs László)
@borsonline

Jákli Mónika temetésén a 3 éves kislánya is ott lehet Jákli Mónika január 21-én tragikus balesetet szenvedett a szlovákiai 63-mas úton. A Mercedesével eddig tisztázatlan körülmények között lesodródott az útról, és a helyszínen életét vesztette. #bors #jáklimónika #gyász #borárosgábor #baleset

♬ eredeti hang – Bors - Bors

