Most jött: eljárás indult, Sebestyén Balázs műsoráról van szó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 11:10
Eljárást indított a Balázsék című műsorszám július 15-i adása miatt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. A testület emellett hálózatba kapcsolódással kapcsolatos kérelmekről is döntött, valamint egy esetben reklámhangerősség-megfelelőséget is vizsgált - közölte a hatóság kommunikációs igazgatósága csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint eljárást indított a médiatanács a Zemplén Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel szemben, tekintettel arra, hogy a médiaszolgáltató Zemplén FM 104,9 állandó megnevezésű, helyi vételkörzetű, kereskedelmi jellegű rádiós médiaszolgáltatása az augusztus 1. és 7. közötti műsorhéten megsérthette a hatósági szerződésben rögzített műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségét.

Eljárás indult a Radio Plus Kft.-vel szemben is annak megállapítása iránt, hogy megfelelő volt-e a Rádió 1-en július 15-én 6 órától sugárzott Balázsék című műsorszám korhatár-besorolása.

A médiatanács mindemellett több rádiós médiaszolgáltatás hálózatba kapcsolódásának és műsortervének módosítására vonatkozó kérelméről is döntött - írták.

Sebestyén Balázs, a Balázsék című műsor egyik műsorvezetője / Fotó: Markovics Gábor

A reklám, televíziós vásárlás és műsorelőzetes, valamint ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás átlagos hangerejére vonatkozó törvényi kötelezettség betartását állampolgári bejelentés alapján ellenőrizte a testület a TV2-n augusztus 10-én 22 órától közreadott, valamint az RTL-en augusztus 12-én 21 óra 8 perctől közzétett kereskedelmi közleménnyel kapcsolatban.

A hatósági ellenőrzés alapján a reklámblokkok esetében nem merült fel a törvényi rendelkezés megsértése, ezért a médiatanács nem indított eljárást a reklámblokkot közzétevő médiaszolgáltatókkal szemben - jelezték.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is, a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak - áll a közleményben.

