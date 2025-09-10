Balázs Andrea: A szüleim elvesztésénél éreztem, hogy felnőttem

Sokan csak Kasszás Erzsiként emlékeznek rá, pedig számos legendás alakítása van. Balázs Andrea születésnapja alkalmából adott interjút a hot! magazinnak, amiben mesélt nemcsak az idei nyaráról, hanem párjával való kapcsolatáról, és a szülei elvesztése miatt kialakult trauma feldolgozásáról is.

Balázs Andrea őszintén vallott a hot! magazinnak - Fotó: FORGÁCS BEA / hot! magazin

Balázs Andrea párjával töltötte a nyarat

Hogyan telt a nyarad?

Tartalmasan! Volt benne színház, forgatás, de alapvetően lazábban telt, mint tavaly. Egyébként is megfogadtam év elején, hogy több időt szánok magamra. Ezért tudtam itthon is lenni, utazni is voltunk Gáborral.

Mit szeretsz csinálni, ha otthon vagy?

Szeretem rendezgetni a környezetemet, ezért a takarítás sosem okozott problémát. Legutóbb a szabadnapomon kipakoltam a fiókokat, amikben a felgyülemlett kacatokat tároltunk. Nekiültem, boldogan pakoltam, közben jó zenéket hallgattam, illetve van egy komódom, amiben különböző eszközeim vannak a makettépítésre, azokat is gyönyörűen kiválogattam.

Merre utaztatok a pároddal?

Próbáltam azért sok időt tölteni vele is, hiszen huszonhárom év után is változatlan, hogy Gábor erősen igényel engem az életében… (Nevet.) Úgyhogy sok időt voltunk együtt. Egy szavam sem lehet, mert idén a nyaralás hatnaposra sikerült. Dél-Franciaországban voltunk egy apartmanban, ahol csak pihentünk, nézelődtünk, strandoltunk, és mi főztük a reggelit és a vacsorát! A legjobb pedig, hogy ketten voltunk. Sokat beszélgettünk, igazi feltöltő pihenés volt.

Miket néztetek meg?

Volt, amikor csak a medencéig jutottunk el! Gábor a munkája miatt többet utazik szerte a világban, ezért ilyenkor, ha ketten vagyunk, igazodik az igényeimhez. Engem azzal lehet a legjobban sarokba szorítani, ha valaki előre leszervezett, percre pontosan beosztott programokkal áll elém. Én a bámészkodós turisták táborát erősítem. Képes vagyok leülni egy padra, és ájuldozni. Most is sétáltunk, majd, mint egy kedves nyugdíjas házaspár, leültünk egymás kezét fogva. Amikor az ember sokat dolgozik, fontosak ezek a pillanatok, amiktől lelassul az idő.

A szülei gyászát a mai napig nem dolgozta fel - Fotó: FORGÁCS BEA / hot! magazin

Valósággal rajong Balázs Andrea a gyermekekért

Szeptemberrel neked is becsengettek, hiszen az SZFE-n kezded a harmadik félévedet drámainstruktor szakon.